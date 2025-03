Antimonumenta se queda

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ordenó al Ayuntamiento de Durango que encabeza Toño Ochoa a tomar medidas precautorias respecto a la antimonuenta instalada en la Plaza IV Centenario.

La CEDH recibió un oficio por parte de colectivos feministas, en el que solicitaron apoyo pues el alcalde pretendía quitar su antimonumenta alegando que no se cuidaban la armonía, la historia, los edificios históricos y los emblemas arquitectónicos de la ciudad.

Derechos Humanos indicó que esta estructura no podrá ser retirada de la plaza pública como se pretende, debido a que es una forma de expresión de los colectivos feministas y de la ciudadanía.

La antimonumenta fue instalada el pasado 8 de Marzo durante la marcha feminista. Esta estructura es una forma de exigir justicia por todas las víctimas de violencia y pretende a su vez no olvidar cada uno de los casos.

