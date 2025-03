Sentenciadas por aborto 3 jovencitas en Durango

Por ser menores no están en prisión, pero pagaron multas de 700 mp

Por: Andrei Maldonado

Tres jovencitas en Durango han sido sentenciadas por el delito de aborto, algo que sin duda trasgrede los derechos de las mujeres, indicó Julieta Hernández Camargo, activista por los derechos de las mujeres y presidenta de la asociación “Sí Hay Mujeres en Durango”.

La entrevistada aseveró que estas tres adolescentes sufrieron abortos espontáneos por su misma edad, sin embargo fueron acusadas por la autoridad de cometer un delito, pues en Durango no se ha legislado para eliminar el aborto del Código Penal y así ya no criminalizar a la mujer y niñas.

Aunque, por su condición de menores, las tres implicadas no fueron privadas de su libertad, pero sí se les obligó a seguir su sentencia en libertad, llevando a cabo reparación del daño; “como no existe un afectado se les hizo pagar el daño a un familiar del no nato, con multas de hasta 700 mil pesos”.

Por su parte la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, dijo desconocer estos hechos y negó que en Durango existan menores sentenciadas por ese delito; “se pueden revisar las estadísticas del Secretariado Ejecutivo, en 2024 nadie fue sentenciado por aborto”.

Actualmente se debate en el Congreso del Estado acerca de la legislación en torno al derecho de la mujer de decidir la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación, hecho que ha enfrentado tanto a feministas pro aborto como a grupos religiosos que defienden la vida desde la gestación.

