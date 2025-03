+ Tumban a Vivanco, pierde el Bicentenario

+ Pancho Franco, bueno, pero…algo le falta

+ Se consolida la lucha entre dos por la alcaldía

+ Enríquez sigue punteando en las encuestas

+ Creadores de meningitis repartiendo culpas

“Que me odien, con tal de que me teman…”

Calígula

Sobre la dimisión de Martín Vivanco a la candidatura municipal, aunque otros lo vean de manera diferente, favorece a José Ramón Enríquez y descuadra por donde se vea los planes del Bicentenario. Así de sencillo…..APROBADO.- Llámenle como quieran, pero fuimos los únicos que le sugerimos a Martín que se bajara de esa aventura y, al final nos escuchó y brincó del convoy antes de que se le apareciera la mano pachona. Se lo iban a comer a pedazos por su arrebato mazatleco, y como esa era la realidad, mejor pone tierra de por medio, y es lo mejor que le pudo suceder…..SUCESIÓN.- Luego, se sacan de la manga a Pancho Franco, que es un buen hombre, conciliador y trabajador como él solo, pero…era mejor Jorge Salum. Solo que Jorge no puede ver ni en pintura a Toño Ochoa, ni Toño Ochoa puede ver a Salum, por eso volvió a caérsele la posibilidad al ex alcalde…..PÉRDIDAS.- Y con Pancho, el principal perdedor resulta el Bicentenario, dado que la creencia estatal era que Martín quitaría votos a Enríquez, de modo que el balance de este episodio mantiene tendencias a favor del oftalmólogo, puesto que Pancho es bueno para algunas cosas. Su pasado registra actividades y hasta candidaturas de otros colores, pero hasta ahora no ha podido conectar con los ciudadanos y eso es lo que puede dar al traste con todo. No le servirá de mucho a Ochoa, que ya le tienen lista su planilla municipal con la parentela tricolor y que poco o nada podrán ayudarle a la hora de sumar en las urnas. Eso creemos, porque ninguno de los muchachos que le mandaron, excepto a Gaby Hernández, los demás ni idea tienen de cómo se come eso de las urnas y todo lo que de ellas trata…..SILENCIO.- Mientras son peras o son manzanas, el “tapado” sigue siendo José Ramón Enríquez, que sigue concentrado de manera puntual en distintos temas que le han afectado en el pasado y está buscando la forma de salir a la calle con otra oferta, con otra esperanza que le ratifique en los primeros lugares que le señalan la mayoría de las encuestas. Anoche me pasaron una que llamó mucho la atención, dado que nos parece con una mayor certeza. Está arriba de Toño, pero por unos cinco puntos, lo que quiere decir que, si consideramos los estudios de que estuvmos platicando en días pasados, habría perdido casi diez puntos, o los números estaban un poquito copeteados, pero el caso es que la mercadóloga GOBERNARTE sugiere hoy que Joserra está a la cabeza con 34.9%, por 30.4% de José Antonio Ochoa, mientras que Pancho Franco, quien es el beneficiario de los números de Martín Vivanco, figura con un 6.1%, lo que precisa que en el cambio de manos se perdió un punto, toda vez que Martín siempre anduvo en los 7 puntos. La inesperada nominación de Pancho, para la fanaticada, pasó de noche, y para algunos ni les llamó la atención, porque en el puro cambio de manos perdió un punto MC. Anotar que en el tablero figuran los que aún no deciden en casi 20 puntos, 19.2%, para ser exactos, y Ése será un objetivo primordial para los tres aspirantes. El que los convenza habrá avanzado un trecho importante en el camino al primer domingo de junio. Los encuestados, según GOBERNARTE, también marcan un segmento interesante de casi 10 puntos, o sea 9.4%, que son un buen bonche de votos para el que los cautive. Así es…..RAPIDEZ.- Oiga usted, para que vea que en Durango vamos al día con la aplicación de la justicia, y si gustan hasta más adelantados que Dinamarca. Detuvieron al abogado Miguel y lo vincularon a proceso en menos de 24 horas y, quizá lo sentencien en otro tiempo récord, en cualquier rato pues. La pregunta sería, qué ganan con eso, si los laudos estan perdidos, los quinquenios también. Son cosa juzgada, que deben liquidarse aunque al postulante lo manden hasta el último calabozo del Cereso. Vaia vaia…. ORDEN.- Ojalá que los responsables de la meningitis micótica, que lleva casi cincuenta mujeres y un hombre muertos y que tiene contagiadas de forma irreversible a otras 35 mujeres, se preocupen por su responsabilidad, que atiendan sus culpas y no quieran limpiarse con otros. Nosotros lo hemos dicho y lo repetimos, no haremos personal este asunto, no es problema nuestro, pero a los que preguntan que “si no nos da pena agarrar esos sobres amarillos”, y “por cuánto nos callamos y no volvemos al tema..”, les insistimos, resuelvan su problema. Y sobre la conciencia de si nos preocupan esos sobres, les diríamos que nos preocuparía más si llegamos a tomar un peso por haber contaminado a tanta mujer, dinero que quizá ya se gastaron. Y, aunque no les parezca, seguiremos tratando el tema si las sobrevivientes siguen muriendo. Estamos?

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp