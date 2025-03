Cliente sedó a una trabajadora sexual

Durango, Dgo.

Un sujeto de unos 44 años de edad sedó a una trabajadora sexual y la violentó contra su voluntad; el tipo, había contratado sus servicios y no realizó el pago correspondiente.

La afectada es una mujer de 31 años de edad que, como parte de su trabajo, acudió con el mencionado varón a un hotel ubicado en la calle Salvador Nava Rodríguez, antes Fresno, donde ocurrió el hecho delictivo.

Según el informe, fue a eso de las 07:00 horas del lunes cuando el individuo, que fue captado por cámaras de video, la contactó y acordaron servicios sexuales por un monto de 500 pesos.

Una vez en la habitación, el sujeto le compartió una botella con agua y ella la bebió, sin darse cuenta que tenía algún tipo de sedante. Eso la hizo caer inconsciente.

No fue sino hasta eso de las 18:00 horas del mismo lunes cuando despertó y se dio cuenta que el sujeto ya no estaba y que no le habían pagado el monto acordado; además, había señales claras de actividad sexual.

La fémina solicitó apoyo de las autoridades y se le indicaron los pasos a seguir para la denuncia correspondiente por el presunto delito de violación.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp