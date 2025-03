Sin capacidad IMSS e ISSSTE, para practicar abortos

Si no pueden atender a enfermos: Diputado

En estos momentos no se puede pensar que se legalice el aborto y se practique en instituciones del sector salud, que actualmente no tienen lo básico para atender una urgencia y no dan el servicio que merece la población, como sucede con el IMSS y el ISSSTE, dijo el diputado Fernando Rocha.

El legislador por el PAN consideró que se trata de dos temas diferentes la despenalización y legalización del aborto, aunque insistió en que el grupo parlamentario de este partido está en contra en ambos casos, para recordar que “ante declaraciones irresponsables de una compañera, de solo salir a declarar por declarar, en el cual solicitaba y hasta decía que era necesario y urgente que tanto en el IMSS como en el ISSSTE se llevaran a cabo abortos de manera gratuita”.

En este tema, el legislador cuestionó el cómo se puede pensar en hacer esta solicitud a las instituciones, “cuando no hay ni siquiera paracetamol, cuando en la mañana detuvieron licitaciones de compra de medicamentos por actos de corrupción, con un sobrecosto de 13 mil millones de pesos”.

