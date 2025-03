Siete Días de Grilla

No es broma, en serio, tenemos otros datos sobre la vacilada, no bronca, de ayer entre el regidor Jorge Silverio Álvarez y el director de Prensa del Municipio, Aarón González.

Y no pasó a mayores gracias al alcalde José Antonio Ochoa, pero dice el regidor que ganas no le faltaron de cobrársela en serio al director que se pasó de funciones.

Tiene Álvarez una captura de pantalla en la que se lee: “Le dedico esta publicación a un regidor chaparrito de Morena, Jorge Silverio Álvarez Ávila, quien dijo que el nuevo Hospital del Niño 460 estaba en obra negra pffff”.

“Si hubiera ido a cabildo hoy se hubiera enterado. Ah, y por cierto, no es una primera piedra como las que hizo su candidato”.

El morenista asegura que lo de “chaparrito” no lo usó para referirse a él con estima, sino para burlarse, y eso es lo que le calentó. Un hombre cualquiera, chaparro o no, hubiese reaccionado igual.

El caso es que antes de iniciar la sesión de anoche, el regidor llegó a la sala de sesiones y de buen talante saludó a varios, entre ellos a Aarón. No obstante, enseguida preguntó a uno de sus acompañantes: “¿quién es ese Aarón…?”, y me aclararon que era la persona que acababa de saludar. No la pensé dos veces y me regresé a reclamarle y sí le tiré un par de jabs con ambas manos, pero apenas alcancé a tocar levemente la mandívula que no sirvió ni de “soplamocos”. Aquello se ponía bueno, cuando Toño, como buen réferi, se interpuso entre los dos y evitó lo que pudo ser un choque entre desiguales, aunque se sabe que Silverio es cinta negra quinto dan y corre diario entre quince y veinte kilómetros, de modo que quién sabe a dónde llegarían los catorrazos.

El alcalde echó fuera del recinto al titular de Comunicación y ahí quedaron las cosas, pero antes el regidor le enseñó a Ochoa el mensaje provocativo de Aarón y, según sus palabras, el presidente le dio la razón.

El caso es que la regidora Verónica Terrones, al momento del jaloneo, hizo más grande el argüende gritoneando en todas direcciones que Aarón y Jorge estaban peleando a golpes, golpes cuerpo a cuerpo, que los detuvieran por amor de Dios… algo que nunca existió.

Más tarde “La Chora”, funcionario de Comunicación estatal, llamó a los compañeros de diveros medios a hacer grande el asunto y, sobre todo, a solidarizase con Aarón, pues no es justo que un regidor maltrate así a un funcionario, dijo. También tenemos el texto del mensaje completo, al que solo le faltaron un par de lágrimas para convencerlos de salir a tirar ingazos.

Obviamente, qué carajos tiene que hacer “La Chora” en ese enredo, si pertenece a otro poder que de ninguna manera es superior al Municipio, según el 115 Constitucional.

Y luego, los camaradas se tiraron a matar obedeciendo la atenta súplica del funcionario estatal y todo mundo opinando como si hubieran estado en el intento de “topón”.

Advertir que tanto Aarón como Jorge Silverio son amigos del que escribe, y por lo mismo se pueden narrar las cosas como fueron, sin quitarle ni ponerle, porque de todos modos no ganamos nada.

Eso sí, Aarón tendrá otro problema al escribirle a Silverio que “no es una primera piedra, como las que puso tu candidato…”. Ese dicho estuvo de más y muy posiblemente le cause problemas de tipo legal. Él como funcionario está impedido para meterse al proceso electoral.

No augura buenas cosas la tormenta electoral que se avecina. Les está ganando la pasión y se están olvidando de las ideas, de la necesidad de convencer a la gente con propuestas, con nuevas sugerencias que atraigan más a los electores.

Aunque también tenemos que entender que en una parte buscan adueñarse de los cargos, como si tratara de entrarle a un cono de nieve, y por la otra a desbancarlos y echarlos lo más lejos posible, así es.

Nos hallamos en plena guerra negra en la que a querer y no veremos de todo, hasta la promesa de puentes donde no haya arroyos o ríos.

Veremos, eso es lo bueno, de qué cuero salen más correas y cuál de los cuartos de guerra logra motivar mejor a los votantes. Eso es lo que se están jugando en los últimos jaloneos que empezaron el miércoles cuando los morenos dejaron tirado el acto cumbre del alcalde Toño Ochoa: la inauguración del Hospital del Niño 460.

No olvidemos que en el caso del doctor José Ramón Enríquez, no precisamente va por la alcaldía, sino que va por uno de los escalones que se requieren para ir por algo más importante: la gubernatura.

Y de llegar a concretar su proyecto, chica le viene al gobernador. Le sacarán hasta las travesuras de sus tatarabuelos, pasando por un arqueo en el que necesariamente tendrá que informar dónde, cuándo y cómo se gastaron los dineros, algunos ya distraídos por ahí en pomposas construcciones, pero no es el tema.

Tema sí es la invasión de lo que queda del PRI al Municipio de Durango, que no tiene otro proyecto que dirigirlo para emboscar cuanta vez sea posible al proyecto del doctor Enríquez.

El desplazamiento de decenas o cientos de trabajadores del Municipio es una necedad que no pueden disimular, dado que aseguran que con tal de marcar la nueva línea municipal, han dejado abandonada la Dirección Estatal de Comunicación, en la que sobrevive el vigilante, pero nadie que tome decisiones.

Está en redes un video en el que el doctor José Ramón asegura que “quien manda en Durango ya anda metido en los negocios de las medicinas. Eso es lo que le importa y por eso no ha firmado el convenio con Bienestar…”.

Esteban respondió rápido a la denuncia de Enríquez: “No hemos firmado con el gobierno federal porque nos debe mucho dinero, y mientras no lo pague, no podemos firmar nada…”.

Claro, mientras los enfermos que se mueran, porque no hay lo más mínimo para atenderlos.

La avalancha morena que viene rompiéndola parejo por el país, repetimos, quiere todas las canicas de Durango. Pretende los 39 municipios sí o sí, que en realidad esa es la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esas son sus indicaciones.

No quiere Morena solamente Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Está afinando motores para ir por todo en una campaña sin precedentes que será dirigida desde esta capital por Andrés Manuel López Beltrán.

Andy está por llegar a la ciudad a quedarse y vigilar muy de cerca los trabajos de los 39 aspirantes.

Esta vez, dicen, será difícil que las élites morenistas tomen algún billete para ceder en las urnas, como ya sucedió en la elección anterior, según palabras del propio Andy.

La jefa de la nación, no sean ingenuos, no vendrá a respaldar al PRIAN ni a nadie de ese grupo, sino a los candidatos de Morena en todo el estado. ¿Apuestan?

Enterados están de que el magno proyecto anunciado antier por el gobernador Esteban Villegas y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard ya había sido anunciado desde septiembre del año pasado.

La diferencia en el anuncio es que ahora habla de una inversión de 3,700 millones de pesos, mientras la vez anterior aseguraron que se gastarían unos 3,500 millones de pesos, doscientos millones menos.

El proyecto traerá unos 30 mil empleos, dijeron tanto el mandatario estatal como el funcionario federal el otro día. Se los dije y se los repito: Si fueran mil empleos, con eso nos damos por bien servidos.

Luego, se nos había pasado el tema, a quién carajos se le ocurrió sacar de nuevo el malogrado programa de la Tarjeta Rosa, si ya fracasó en distintas ocasiones porque a nadie le han cumplido, porqué exponerse de nuevo a la burla.

Como dijo el que dijo, si van a sacar una mentira nueva, de menos cambien el final para que llame poquito más la atención, pero ese rollo lo tiene ya identificado la gente y no cree en lo absoluto, como Santo Tomás.

A pocos días de que entre en vigor la prohibición del gobierno federal, para la venta de alimentos y bebidas consideradas no saludables, también denominadas “comida chatarra”, al interior y en las afueras de las instituciones educativas de todos los niveles tanto las escuelas como los comerciantes se preparan para acatar esta prohibición que entrará en vigor el 29 de este mes, con el propósito de mejorar los hábitos alimenticios de niños y jóvenes, para reducir los índices de obesidad que se tienen actualmente y los temas de salud que derivan de esta situación.

En el caso de Durango, esta determinación que se tomó a nivel federal, representa el cuarto intento por reducir el consumo de los alimentos mencionados en la población infantil y en los jóvenes, aunque los anteriores tuvieron poco eco en las instituciones educativas y entre los estudiantes, como lo reflejan las estadísticas que se tienen con respecto a los índices de sobrepeso y obesidad en estos grupos de la población.

Sobre este tema, una legisladora local planteaba la necesidad de que este tema no solamente se aborde en las instituciones educativas, como es la indicación en cuanto a la prohibición, o entre las personas que venden estos productos, sino que también se requiere la participación de los padres de familia, para que la alimentación de niños y adolescentes sea más saludable, lo cual sin duda ayudaría en el objetivo de prevenir una serie de enfermedades.

Sin embargo, el tema es más complejo de lo que parece, ya que va desde cambiar hábitos alimenticios y de consumo en un grupo de la población muy amplio, hasta la concientización sobre el cuidado de la salud y sin duda también la economía, que es un factor determinante en cuanto a la comida, que determina la facilidad o dificultad de acceso a los alimentos más saludables.

Habrá que esperar para ver resultados y que no se trate de un intento fallido más.

Max Verstappen está perdiendo la brújula en la Fórmula Uno. Se nota a leguas que le está faltando el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien sin embargo ya trae otro proyecto.

Así, como dijimos, el campeonato de la velocidad deja de tener atractivo para lo mexicanos y para muchos latinos que seguían a “Checo”.

La verdad, le perdimos la huella al campeonato y mientras no esté el tapatío, no nos importan ni las carreras ni los resultados. Eso quería la escudería Red Bull, eso tiene.

Jorge Blanco Canales llega hoy a los 88 años de edad y, pues hay pachanga desde temprano y quién sabe hasta cuándo se extienda, pero razones hay para echar las campanas al vuelo.

Jorge fue un cátcher insustituible para los equipos beisboleros de la colonia Maderera de los años sesentas y setentas, y de su trayectoria será necesario contarla en un libro, como para precisar de qué estamos hablando.

El caso es que el tío Jorge está de manteles largos y, no se diga su descendencia que, con seguridad echarán la casa por la ventana para reconocerle el ejemplo que les puso a lo largo de esos 88 años. Felicidades.

