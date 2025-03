+ Una súplica: no se enfermen, no hay cómo atenderlos

Una súplica: Si usted vive en Durango, en cualquiera de sus 39 municipios, por lo que más quiera, no se enferme. Los hospitales, sobre todo los oficiales, no tienen ni alcohol para lavar una herida…..ESCÁNDALO.- Esta mañana, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SSA, Sección 188, correspondiente a Durango, se apersonaron y armaron un ruidoso borlote precisamente para pedir la atención en el particular, pero…parece que no fueron vistos ni oídos por nadie…..ALTO.- Mientras les platicaba lo anterior, la saturación del área de Urgencias de Hospital 450 llegó a un 300%. No tiene ni personal y mucho menos la infraestructura para atender. Sí, en piso hay camas disponibles, pero tampoco hay médicos ni enfermeras para atenderlos. Por eso y por una serie de fallas dañinas para el personal pidieron la renuncia del secretario Moisés Nájera, pero no estaba en la oficina, ni se enteró, como no se enteraron otros funcionarios menores que también han servido para maldita la cosa…..ARREGLO.- Los problemas de salud, que incluso han llevado a despedir a cientos de trabajadores y empleados, entre médicos, enfermeras, químicos y psicólogos, llega ya a los 700, según cuentas estimadas, pero como les han prometido que “en la primera oportunidad” los volverán a ocupar, la cifra está al alza y no tiene para cuándo. El otro día el doctor José Ramón Enríquez lo dijo sin pelos en la lengua: “El que dirige los destinos de Durango ya anda en los negocios de las medicinas…”. El aludido le respondió rápido, que no ha firmado porque el gobierno federal le debe a Durango diversas cantidades de dinero y que por eso no se ha signado ningún acuerdo. Otros, sin embargo, creen que el asunto pudo resolverse hace tiempo, si Esteban hubiese aceptado que los servicios de salud pasen a ser administrados por el Insabi, desde hace tiempo se hubiesen resuelto los conflictos que van de mal en peor y que parecen no tener solución alguna. O sea que, explicado el problema de otra manera, diríamos que pasa a ser una bola de nieve rodando hacia abajo, cada día más complejo y más abultado. Sintetizando, más nos vale no enfermarnos en estos días, porque no habrá dónde ni cuándo atenderse, especialmente tratándose del sector salud…..CEROS.- Tuvieron que pasar varios meses para que la administración estatal admitiera lo que tanto les subrayamos, que los miles de proyectos que venían de Asia tendrían que esperar para mejor ocasión, sobre todo tras la asunción de Donald Trump, quien arrancó y mantiene un proyecto para cobrar aranceles a todo lo habido y por haber. Hace cinco meses, antes de que asumiera Trump, se veía venir el nubarrón, pero algunos asiáticos vinieron y dijeron que les valía lo que opinara Donald, que las armadoras se instalarían acá aprovechando la fiebre del nearshoring. La cosa se fue complicando y no se ha detenido, ha seguido enredándose, de tal forma que la mayoría de los proyectos “amarrados” se empezaron a esfumar, ayer Fernando Rosas nos dio la razón al reconocer que la mayoría de esos proyectos “están pausados”, pero…las cosas como son: “están pausados”, pero quizá no se “despausen nunca”. O sea, las giras de trabajo y el gastadero no sirvieron de nada, no hasta ahora, porque según el IMSS, el año pasado apenas registraron 40 nuevos empleos en la institución, lo que precisa que no ha llegado ninguno de los 70 u 80 mil manejados desde hace un par de años. Y claro que no nos alegra, nos desarma por completo, porque mientras le vaya mal a Durango, nos va mal a todos. Bueno, no a todos, porque otros han podido prosperar de forma insospechada en medio de la crisis, y eso es elogiable, aunque muy sospechosista…..TRAGUITOS.- El choque múltiple de anoche en el bulevar Guadiana, frente al Lago de la China, nos confirma tres cosas: La primera, que sigue siendo mejor no manejar alcoholizado; la segunda, que la ciudad no es para ir a 150 Kph y; tercera, los autos, por muchos aditamentos de seguridad con que se ofrezcan no sirven para un encontronazo como el sucedido. Es increíble el saldo del incidente de anoche, pues materialmente redujo a un montón de láminas dos de los autos. La suerte, que ninguno de los seis lesionados está en riesgo de muerte. Bien por ellos.

