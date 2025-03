+ Durango tendrá todo el apoyo de Claudia Sheinbaum

+ Tipo Cristiano, “súper golazo” del oftalmólogo

+ Tumultuario registro del doctor José R. Enríquez

+ “Equipan” hospitalito con instrumental viejo

+ Sube mucho la vara a Toño y Pancho Franco

“Una mentira, aunque se repita mil millones de veces, no dejará de ser mentira. ¿Estamos?”

Juan Pueblo

La mejor opción para la alcaldía de Durango se llama José Ramón Enríquez. No sorprendió a nadie su tumultuario registro ante el IEPC, donde sostuvo que nuestra capital contará con el respaldo total de la Presidenta Claudia Sheinbaum…..MÉTRICAS.- Las medidas del registro superaron y por mucho la supuesta inauguración del Hospital del Niño, que de última hora y como si fuéramos unos tontos, lo “equiparon” con mesas y camas viejas y contaminadas de los distintos centros de salud como el de la colonia División del Norte. Ayer, reconozco, dijimos que lo había recogido el proveedor por falta de pago, pero no hay tal, lo llevaron al referido puesto médico que pretenden sea la obra insignia del Municipio de la capital, para decir que no está “en obra negra”, como dijo Jorge Silverio Álvarez. O sea, un milagro de la ciencia médica, lo “equiparon” de la noche a la mañana para vernos la cara…..APROBADO.- Sintetizando la ceremonia de registro, diríamos que no defraudó a nadie. La muchedumbre en torno al doctor José Ramón no se hizo esperar. Vinieron no solo morenistas locales y regionales de élite, sino líderes nacionales que llevaron el evento hasta el siguiente piso de la Segunda Transformación. El éxito del evento pone la vara muy alta para quienes serán sus contendientes, José Antonio Ochoa y Pancho Franco. Toño con su vacilada de hospital y Pancho tiene que remar contra la corriente para, de perdido, meterse a la segunda vuelta imaginaria. Franco sería digno de mejor suerte, pero la posición en que arranca le obligará a trabajar de perdido unas 27 horas diarias para poder levantar el muertito que le dejaron Martín Vivanco y Jorge Salum. Que vendrá Jorge Álvarez Máynez a tratar de desforzar al candidato en Durango, pero…urgentemente requiere de un milagro para poder atraer la atención del respetable. Y Ochoa, quien durante mucho tiempo fue nuestro gallo, pierde tendencias nada más en el registro, porque pronto se corrió la voz de la forma como “equiparon” el hospitalito mientras se inscribía Enríquez. Y no se vale jugar con la salud, y en este caso menos de los niños, porque las camas y otros equipos contaminados servirán para agrandar el mal de los enfermos antes que remediarlo…..CORRECTO.- Salvo prueba en contrario, diríamos que el proyecto de nueve años de Enríquez parte de la mejor manera. Anotó Joserra dos o tres golazos como los que le hizo antier el mejor jugador de nuestros tiempos, Cristiano Ronaldo, a Dinamarca. Casi desde la línea de meta. Algo imposible, puesto que a pesar de terminársele la cancha, CR7 hizo los “pepinos” que obligaba la circunstancia para avanzar en la Liga Europea de Naciones. Igual que Enríquez, Cristiano ha tenido algunos errores, como el fallar penaltys, como pasó esa noche, que le habría dado la seguridad a Portugal desde mucho antes, pero tanto a Ronaldo como a Enríquez les gusta sufrir para poder valorar las cosas buenas. Por cierto, una de las cualidades del ex alcalde y ex senador son de pegarle al balón con cualquiera de las piernas. Enríquez ha anotado con ambas extremidades, lo mismo que Cristiano, y nos lo mostró antier ante Dinamarca…..CULTURA.- Hoy EL SOL publica en su primera plana una gráfica del Mariachi Femenil Cielito Lindo, que precisamente llevará el afamado segundo himno mexicano al Viejo Continente, pero…sin que huela a sangronada. El que escribe lo cantó hace 17 años y a todo pulmón sobre una góndola en Venecia, tambien en El Vaticano, en Madrid y Barcelona y no se diga en los jardines de Versalles, de modo que, con pena y todo, pero nos adelantamos a esas jovencitas, que la diferencia será que ellas sí son cantantes, y el que escribe no, pero aun así nunca me ha salido mejor una rola que aquellas veces. Siento que la cantó el alma, no mis cuerdas bucales. Miren que se siente bien chido cantar el Cielito Lindo en aquellos rumbos…..AVALANCHA.- Los responsables de la inscripción de nuevos miembros de Morena aseguran que la fiebre enriquista está generando una verdadera revolución entre los duranguenses, sobre todo a partir del nuevo estribillo: “Es un honor, estar con el doctor…”. Las mesas de registro no se dan abasto en la inclusión de nuevos miembros que, quizá hasta ahora se están enterando que andaban con la marca equivocada. Así es…..SONSONETE.- Lo verán a partir de hoy eso de que estar con el doctor es estar con el lado correcto de la historia. Nunca un duranguense estuvo tan cerca como Enríquez de la presidenta Sheinbaum, y lo que significa para los duranguenses, ya hartos de tanta mentira….. RESUMEN.- El de hoy, sí es un acto político abierto del doctor José Ramón Enríquez. Está dentro de la norma, por eso, hay que añadirle nuevos puntos a su contabilidad, y para que no nos tachen de morenistas se las dejo de tarea. Ustedes, queridos lectores, pónganle números y precisen cómo se puede, con cuántas unidades, resumir el registro del más incómodo de los candidatos a la alcaldía capitalina.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp