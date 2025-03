Presenta SCJN atraso de 8 mil asuntos jurídicos

Funcionarios pidieron licencia para participar en renovación del PJF

Por: Andrei Maldonado

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Loretta Ortiz Ahlf, reconoció que los cronogramas aplicados para la elección de jueces, magistrados y ministros provocarán que se herede una carga de hasta 8 mil procesos jurídicos.

Durante su visita a Durango, de cara al proceso histórico que permitirá a los mexicanos elegir por primera vez a los funcionarios impartidores de justicia, la hoy ministra, quien busca la reelección en el cargo, indicó que esta carga se debe al cronograma que se aprobó en la Suprema Corte.

Argumentó que en lo particular ella no aprobó ese cronograma, ya que muchos jueces pidieron licencia para contender en la elección, otros optaron por la jubilación, y dejaron una carga que a la fecha no se podrá cumplir; “hay hasta 100 asuntos jurídicos sesionados al día por cada juez”, dijo.

La entrevistada enfatizó que será una carga similar a la que se provocó con el paro de actividades en los tribunales a causa de la reforma judicial, un paro que durante 82 días obstruyó la justicia en el país; “las huelgas no aplican a impartidores de justicia, pues no sesionar daña a los ciudadanos”.

Por otro lado, y luego de la polémica que desató que varios de los aspirantes a jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado sean familiares de políticos en funciones, Ortiz Ahlf, recordó que elegir a los aspirantes fue responsabilidad del gobernador, el Congreso y el Poder Judicial locales.

Enfatizó que cada entidad conformó su Comité Ejecutivo de Selección, esto para que fueran gente con trayectoria y estudios afines los que pudieran contender durante la elección del Poder Judicial; así mismo, este comité conformado por los Tres Poderes locales también fue el responsable de decidir que solo hubiera 49 candidatos para 49 puestos, algo que no pasa en otros estados.

“A fin de cuentas esto sirve para que la gente conozca los perfiles, sepa por fin quiénes administran la justicia, y serán los votos, dos, tres o muchos, los que definan la elección”, concluyó la ministra.

