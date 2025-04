+ Paren la reforma, dicen que dijo Donald Trump

+ Si no lo hacen, se cancelará totalmente el T-MEC

+ Estamos en plena guerra comercial mundial

+ Se unen contra Trump: China, Corea y Japón

+ El hospitalito estará lejos de todo en la ciudad

“No pierdas el tiempo en discutir con estúpidos y charlatanes: La palabra la tienen todos, el buen juicio solo unos pocos…”

Catón El Joven

Hoy, justo cuando deben arrancar las campañas para la nominación de un nuevo Poder Judicial, trasciende a través de diversos comentaristas que el gobierno de Donald Trump advirtió: Frenan la reforma judicial o se acaba el T-MEC…..ALTO.- El aviso habría sido comunicado a la Presidenta Claudia Sheinbaum por un propio que bien pudo ser la secretaria de Seguridad del vecino país, Kristi Noem, quien además aprovechó el fin de semana para retomar el tema del tráfico de drogas…..FRENO.- No está clara la supuesta orden de Trump sobre la reforma judicial. Hace tiempo se viene anunciando, la cosa es que el viernes pasado la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz, advirtió aquí que la reforma va. Se enteró del “agandalle” que se hizo con la nominación de 49 personas para otros tantos cargos. En su mayoría amigos del gobernador, familiares de sus funcionarios, cuates de alcaldes y diputados, pero nunca se hizo una convocatoria en la que los Tres Poderes hicieran sus propuestas para de ahí escoger a los mejores, y si no se hizo en este caso, como no se hizo, debe impugnarse el proceso y debe cancelarse. O sea, si alguien no está de acuerdo, proteste y le tendrán que escuchar y por necesidad elemental reponer el proceso, mientras el paseo sigue por las europas…..GUERRA.- Trump advirtió esta mañana que sus aranceles van para todo el mundo y que tendrán que pagarlos quienes quieran vender algo a los Estados Unidos. La agresiva política comercial del mandatario norteamericano ha empujado reacciones de la comunidad internacional, especialmente de los grandes China, Japón y Corea. Los excesos de Donald están uniendo al mundo, pero en contra. Esos mismos excesos están obligando un incremento natural en los precios de automóviles en general, pero dice el señor presidente que eso es lo que menos le preocupa, porque su país requiere retribuciones por todo lo que se vende, por todo lo que el mundo se beneficia vendiéndole a Norteamerica…..REVOLUCIÓN.- Cruzamos por una verdadera revolución económica, concretamente arancelaria, en la que el mundo parece empezar a unirse para combatir los arrebatos de Trump, mientras nuestro gobernador inició su viaje por Europa buscando empresas que vengan a Durango a invertir, justo en el momento en que el mundo se revuelve por los pagos exigidos por Donald, y los tiene más preocupados por la forma de sortear esos impuestos y no andar buscando dónde invertir. A propósito, ayer el gobierno de China canceló cualquier posibilidad de que venga a México alguna de sus armadoras de autos eléctricos. Y, obvio, en la cancelación va nuestro estado, que ya llevaba como 80 mil nuevos empleos con las firmas que había contactado en Asia. O sea, no le busquemos, Durango está condenado a seguir en el rezago, en el atraso, en la pobreza, porque no tiene el mínimo de la infraestructura necesaria para pensar en otra cosa, o pensar a lo grande. La salud se cayó a pedazos desde hace meses y va de mal en peor. Justo en medio de la crisis el mandatario estatal se va. Ha de ser más importante algún proyecto en el Viejo Continente que estar pendiente de los problemas de salud que resiente de entrada la saturación de los servicios de emergencia, el desmantelamiento inconcebible de los laboratorios que operaban en el interior del estado y la escasez absoluta de equipo y materiales para la atención mínima de un enfermo…..NEGOCIOS.- Jaime Mijares Salum, suplente del presidente municipal de la capital, ratificó hoy que no aceptará sustituir al alcalde José Antonio Ochoa. Motivos personales le impiden tomar el cargo que por ley debía asumir. No dijo qué tipo de motivos lo orillaron a tan drástica decisión, pero los más piensan que Jaime simpatiza con el doctor José Ramón Enríquez por obvias razones. Acuérdense de cómo el municipio trajo fregado al Hotel Gobernador durante los tres años del mandato. O sea, bisnes son bisnes, y hasta nosotros lo haríamos…..PLANES.- El hospitalito del niño, a fuer de ser sinceros, hubiese sido un proyecto extraordinario para la alcaldía capitalina de haberse proyectado por un constructor, por un diseñador o un planeador que pudiese ver lo malo del punto donde lo están construyendo, puesto que queda cerca de 5 ó 6 colonias, pero a horas de camino de las colonias Gobernadores, Mayagoitia, López Portillo, Lázaro Cárdenas y otras como la Tierra y Libertad y FOS La Virgen, donde hay mucho niño que pudiese llegar a requerir los servicios médicos. Elemental, mi querido Watson. El nuevo hospitalito debió construirse lo más cerca posible del nuevo edificio de la Cruz Roja y del DIF Estatal. Ese es el punto más céntrico de nuestra capital, que queda cerca para cualquier rumbo.

Saludos

