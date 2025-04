Indigente la fracturó y será liberado por no ser lesión de gravedad

Una mujer fue víctima de una agresión en plena vía pública a manos de un hombre en situación de calle, quien la atacó con un palo y le fracturó una pierna. El incidente ocurrió durante el día mientras la víctima caminaba de regreso a su casa hablando por teléfono.

El indigente tiene un pequeño jacal frente a las oficinas de la SCT en salida Parral, justo donde ocurrió el delito.

Según el relato de la mujer, el agresor se abalanzó sobre ella y la atacó con un palo de más de 70 cm, con la intención de golpearla en la cabeza. La víctima logró protegerse, pero sufrió una fractura en la pierna izquierda. Tras el ataque, el agresor sacó un tubo de acero, aparentemente con la intención de continuar la agresión.

La víctima relata que varias personas presenciaron el ataque, pero no la ayudaron. Sin embargo, un motociclista de DiDi y un transeúnte intervinieron y lograron detener al agresor.

La mujer denunció que las autoridades inicialmente se mostraron renuentes a detener al agresor, y que en la estación de policía le informaron que si sus lesiones no tardaban más de 15 días en sanar, no procedería ninguna acción legal en contra del agresor. Además, la obligaron a firmar un documento en el que desistía de la denuncia.

Hizo un llamado a la comunidad para que tomen precauciones al transitar por la zona donde ocurrió el ataque.

Según las fotos adjuntas que la víctima compartió, el agresor vive en la zona donde ocurrió el ataque.

