Actores y cineastas externan su apoyo a madres buscadoras

Reconocen su labor por encontrar a cientos de personas desaparecidas

Como una muestra de solidaridad ante las recientes situaciones vividas en el país con el tema de personas desaparecidas, 682 actores, cineastas, productores de cine y televisión, escritores; periodistas, entre otras personalidades pronunciaron su apoyo a las madres buscadoras de México.

A través de un sencillo, pero emotivo mensaje, las personalidades brindaron su pesar, respeto y admiración por el trabajo que realizan en la búsqueda de los cientos de personas desaparecidas en nuestro país.

“A los colectivos y grupos de buscadorxs, y familiares de personas desaparecidas en nuestro país: Les abrazamos en su búsqueda. Sabemos que, así como hoy buscan a sus familiares, mañana buscarían a lxs nuestrxs, a lxs de todxs, sin importar credo, partido, filiación u origen”, puede leerse.

A decir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPNDNO) en México existen más de 116 mil personas desaparecidas y no localizadas, mientras que el mismo registro señala que el país cuenta con cerca de 2,500 municipios, en los que cerca de 75% de los mismos se registran desapariciones.

En la lista de cerca de 700 personalidades figuran los nombres de Alejandro González Iñárritu, cineasta y director de películas como Amores Perros, Birdman y El Renacido; Alfonso Cuarón, cineasta y ganador del Oscar por Gravity y Roma; además de Emmanuel Lubezki, director de fotografía en películas como El Renacido, Gravity y Children of Men.

Los actores y productores Gael García Bernal, conocido por Y Tu Mamá También y Mozart in the Jungle; y Diego Luna, reconocido por Rogue One: A Star Wars Story y Narcos: México.

La actriz Cecilia Suárez, famosa por participar en las series La Casa de las Flores y Capadocia; Sasha Sokol, actriz, cantante y compositora, así como el actor Daniel Giménez Cacho, conocido por Zama y La Mala Educación. Mientras que en el ámbito social y de cultura como el escritor y periodista Juan Villoro, autor de El Testigo y Dios es Redondo.

Otros nombres destacados son los de Dolores Heredia, actriz con una carrera en cine y televisión, y Kate del Castillo famosa actriz por series como La Reina del Sur e Ingobernable.

El país no cuenta con un registro nacional de grupo de personas buscadoras de desaparecidos, pero se estima que existen entre 80 y 100 grandes grupos que se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional con la esperanza de hallar alivio en los cientos de familias que tienen un familiar desaparecido.

