+ Se estrellan B-1 y UJED en elección FEUD

+ Gana, y por mucho, Manuel Ávila=Enríquez

+ Algo bueno hacen los troles a favor de Chicotito

+ Aviso: Usar troles es contra la Constitución

+ ¿Tampoco existió el “enfermo” del domingo?

“La verdad siempre brillará aunque la tapen con un dedo…”

El Gobierno y la Universidad hicieron todo lo que humana, económica y policiacamente era posible para evitar el triunfo de Manuel Ávila en la elección de la FEUD, pero todo resultó infructuoso…..PIEDRAS.- Manuel, el nuevo líder estudiantil universitario, desde ayer empezó a convertirse en una piedra en el zapato de más de uno. Tendremos un verdadero representante de los estudiantes en la Máxima Casa de Estudios y eso no es lo que pretendían…..ADELANTO.- Y lo peor, Manuel Ávila, sugieren, era el prospecto de un tal José Ramón Enríquez Herrera, mientras los adversarios perdedores eran los enviados del bloque oficialista, los que a pesar de los pesares, y cuando vieron que el mundo se les venía encima a punta de votos desfavorables, se unieron y trataron de agandallar el proceso, pero ni así. El triunfador se llama Manuel Rodríguez, cuyo respaldo morenista, aseguran, precisa un adelanto de lo que puede venir el primer domingo de junio, y la derrota oficialista viene a ser un revés histórico para la Administración estatal, que no se conformó con imponer al Rector, sino que también quería mangonear a los estudiantes, pero les salió el tiro por la culata…..APROBADO.- El perdón arancelario de Donald Trump para México favorece de alguna forma a los estados que estaban esperanzados en el nearshoring, como Durango, pero…no estamos tan seguros que cambien las perspectivas desvanecidas para la llegada de diversas armadoras de autos eléctricos y que, en la apariencia, hacían trámites para arrancar su instalación. Es mejor esperar a ver las reacciones próximas de Trump como para saber hacia dónde se dirige la economía, porque el mandatario norteamericano resulta absolutamente impredescible. Un día dice una cosa y al siguiente la cambia, aunque en el fondo, el cambio impositivo anunciado anteayer, algo habrá de favorecer a nuestro estado y ojalá lo aprovechen las autoridades…..NÚMEROS.- Aunque, no pequemos de ingenuos, ni creamos que con la actitud cambiante de Trump ya se resolvieron nuestras carencias eternas. Durango está sumido en un gran hoyanco al que no llegan las grandes industrias porque no tiene la infraestructura caminera, hotelera, restaurantera y de comunicaciones. No tiene cómo recibir materiales y cómo enviar los productos terminados. Por eso no debemos hacernos tontos creyendo que “siempre sí vendrán las armadoras…”. Es que, como para entender de lo que estamos hablando, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, también asistió a la expo alemana en que estuvo nuestra delegación, y ayer sorprendió a medio mundo al anunciar una nueva inversión de 50 millones de dólares de Rhenus Automotive, y un compromiso por otros 260 millones de moneda verde por parte de Kuka Robotics, que proyecta la instalación del Centro de Investigación y Desarrollo, además de Daye/Al-CO. O sea, Nuevo León sí ha asegurado una incalculable inversión en los alrededores de Monterrey, mientras Durango sigue haciéndose ilusiones con convertirse en el centro de atracción tecnológica mundial, pero bueno. Ojalá que se haga algún día, es imperativo para nuestras urgencias de empleos bien remunerados…..TÁCTICAS.-La verdad debe decirse, Manuel Rodríguez Ávila ganó la elección en la FEUD gracias a la estrategia de quitarse el primer apellido, que Rodríguez abundan por el mundo, mientras el Ávila afamado es un apellido de mucha ascendencia en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Nuestra felicitación a quien tuvo tan brillante idea, que por lo pronto barrió con cualquier proyecto ideado para hacer un jale limpio en la elección estudiantil. Aparte, decirles que Manuel solamente se anunció en Contacto Hoy. No decimos que ganó por nosotros, pero de que algo pusimos, desde luego que sí…..TÓMALA.- Ayer nos “aclararon” que no fue cierto nuestro comentario sobre la persona que llevó a su hijo el lunes por la madrugada. El que “aclaró”, sin embargo, se pasó de largo el dato sobre el chiquillo que se cayó jugando en su casa el domingo, que lo llevaron al hospitalito, que pagaron incluso por la atención, pero al final nunca llegaron los especialistas y tuvieron que regresar los casi mil pesos que le habían cobrado a la mujer. ¿Tampoco eso fue cierto?…..APLAUSOS.- Nuestro más sincero agradecimiento a los troles y su titiritero. Nuestra última columna está por llegar al medio millón de vistas y quizá superemos esa cifra. Sigan haciendo “aclaraciones”…

