+ Enríquez salta a la palestra con el liderato

+ La lucha, solamente entre Joserra y Toño

+ Iniciaron la contienda de forma civilizada

+ Ochoa, arropado por empleados del gobierno

+ Cruz Azul volvió a echar 2-1 al América

“América no pudo con Cruz Azul, pero los árbitros le hicieron la lucha decretando 11 minutos de compensación…”

Juanito Futbolero

“Todas las tendencias, todos los estudios, nos marcan favoritos para ganar la Presidencia Municipal de Durango y nadie podrá detener la llegada de la 4T”, dijo esta madrugada el doctor José Ramón Enríquez….. ADELANTE.- Ni un paso atrás, sabemos hacer las cosas bien cuando lo hacemos en unidad, refirió en las mismas circunstancias y en lugar distinto el alcalde con licencia José Antonio Ochoa….. ARRANCAN.- Las campañas iniciaron en el primer minuto de este miércoles tanto aquí como en Veracruz. Quieren la alcaldía de Durango cuatro o cinco candidatos, pero… la lucha frontal será entre Enríquez y Ochoa, quienes empezaron hoy prácticamente a unos metros de distancia. Uno en la IV Centenario y el Paseo Las Moreras….. INTENCIONES.- Hubo reclamos entre uno y otro aspirante, pero nada del otro mundo, parte del juego. Una diferencia demasiado vista fue el acarreo. Así se saturaron Las Moreras, con aparentes simpatizantes del PRIAN (empleados y funcionarios de gobierno) y, contra la costumbre, Enríquez rechazó cualquier posibilidad de llenar autobuses. No hubo un solo acarreado en su arranque y eso, eso es adverso para Toño, porque cuando se lleva a fuerza a alguien, ese alguien termina votando en contra. Eso está científicamente comprobado, no está a discusión….. MONTÓN.- Y lo mismo hará Morena mañana en el mitin en que estarán la mayoría de los integrantes de la directiva morenista, en tanto que anoche, el único líder que vino fue Alejandro “Vandalito” Moreno, porque Jorge Romero no apareció nunca. “Malito”, dicen otros, no sabemos si suma o resta en este tipo de eventos. Se propuso acabar con el PRI y, lo está logrando, está teniendo problemas, pero avanza muy bien hacia la extinción. Mañana veremos si se juntan acá los líderes de los tres partidos que conforman la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, aun cuando está garantizada la presencia de los principales directivos del movimiento…..TIEMPOS.- Esta madrugada, Enríquez seguía saludando gente en la plaza IV Centenario, y para sorpresa de medio mundo, a las 5:00 horas ya andaba buscando apoyos entre los duranguenses. Increíble, pero cierto. Sobre el trabajo de Toño, no podemos hablar mucho, también el Municipio nos tiene bloqueados en redes y en la lista negra ocupamos el primer lugar nacional…..TRANSAS.- Anoche Cruz Azul eliminó al “supercampeonísimo” América al vencerle 2-1. El juego llegó a 101 minutos, es decir 11 minutos de compensación. No fue tanto el tiempo perdido durante la parte complementaria, por tanto hay que pensar mal y suponer que los árbitros buscaban el empate de las gallinas, y de plano ya no puieron darles otros 20 minutos, pero por lo menos abrieron la duda de por qué dar tanto tiempo de compensación. No empató el América, porque ya estaba fundido, ya no llegaban al área enemiga, por eso el árbitro no tuvo otra que dar el silbatazo final, y contra su voluntad, porque de otra forma todavía estarían jugando y esperando el empate para irse a tiempos extra…..RIDÍCULO.- Es tal la fijación que traen en Comunicación Social del Gobierno contra Contacto Hoy que prácticamente a cualquier nota nuestra reaccionan en el momento con el milagroso “FALSO”. Ayer, soldados y desconocidos se trenzaron a catorrazos en las inmediaciones del túnel El Sinaloense. Nunca dijimos que el enfrentamiento se haya dado en Durango, y medios les sobraron para aclararnos que nunca existió tal enfrentamiento. No leyeron la nota y así se dejaron ir como “El Borras”, negando lo evidente. Bueno pues hoy, la Coordinación Institucional Sinaloa que agrupa a todas las fuerzas castrenses y policiales, emitió un comunicado en el que reseña el choque armado y la posibilidad de que haya habido bajas de ambos lados, muestra las armas, municiones y droga incautados. Ah, pero aferrados a “aclarar” que no ocurrió el hecho.

Saludos

