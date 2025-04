¡Durango al Universo! Valeria Cuevas Busca la Corona de Miss Universo México 2025

Durango, Durango, México – El nombre de Valeria Cuevas resuena con fuerza en el estado de Durango y comienza a expandirse hacia el mundo. Esta joven de 22 años, orgullosamente duranguense, ha sido anunciada como candidata oficial a Miss Universo México 2025, llevando consigo la ilusión y el apoyo de su tierra natal.



Con una estatura de 1.70 metros, Valeria no es ajena a los escenarios y al público. Su experiencia como sobrecargo de aviación y presentadora de televisión la ha dotado de una desenvoltura y carisma que sin duda serán sus aliados en la competencia.

Su trayectoria en el mundo de los certámenes de belleza es impresionante, acumulando tres coronas estatales y una nacional. Además, su pasión por el baile la ha llevado a ganar múltiples concursos a nivel estatal desde temprana edad, demostrando una disciplina y talento excepcionales.

En un emotivo mensaje, Valeria compartió los pilares que la han impulsado en este camino. Mencionó el aliento de personas especiales que creyeron en su potencial, recordándole su “voz de profeta” y la capacidad de “manifestar cualquier cosa”. Palabras de apoyo que la impulsaron a trabajar arduamente “para conquistar el mundo” y la certeza de que “había nacido para la grandeza”. Un reconocimiento especial tuvo para una pequeña voz interior que le decía “que no me rindiera”.

La candidata no olvidó expresar su profundo agradecimiento al pueblo de Durango por su “calidez, apoyo y amor”, sentimientos que están haciendo de esta experiencia algo inolvidable. “Realmente siempre soñé con esto, trabajé muy duro para llegar aquí, no puedo decir que meses mucho menos que años, realmente he dedicado mi vida entera en lograr pisar esta plataforma”, afirmó con emoción.

Valeria también dedicó palabras de cariño y gratitud a su familia, especialmente a sus hermanas y a su madre, así como a sus amigos, por su “apoyo incondicional y su confianza”. Reconoció que sin su motivación y aliento, no habría podido llegar hasta este punto.

“También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta oportunidad. Me siento honrada y orgullosa de representar a nuestro Durango en el universo”, manifestó con orgullo.

Mirando hacia el futuro, Valeria expresó su compromiso de llevar en su corazón el orgullo de ser duranguense y su esperanza de “demostrar el talento y la pasión que caracterizan a los duranguenses”.

Concluyó su mensaje con una promesa llena de determinación: “¡Es un honor y privilegio representarte Durango, te prometo que te haré brillar en el universo!”.

Mientras Valeria se prepara para el certamen nacional, el mundo ya tiene sus ojos puestos en esta talentosa joven duranguense. La edición número 72 de Miss Mundo 2025 se llevará a cabo el 31 de mayo de 2025 en el HITEX Exhibition Centre en Hyderabad, donde Krystyna Pyszková de la República Checa coronará a su sucesora. Sin embargo, el primer gran paso para Valeria es conquistar la corona de Miss Universo México, un sueño que con dedicación y el apoyo de su gente, parece estar cada vez más cerca.

Durango #Mundo #MissUniversoMéxico2025 #ValeriaCuevas #OrgulloDuranguense

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp