+ Mal y de malas el prianista Toño Ochoa

+ El arranque de campaña, arropado por burócratas

+ Los ningunearon y malmodearon, votarán en contra

+ Luisa María pide a Esteban saque las manos

+ Y los demás candidatos, qué piensan

“Me hago responsable de lo que digo, no de lo que entiendas…”

Anónimo

José Antonio Ochoa era un buen prospecto para la reelección, lo reconocimos muchas veces, pero ha pagado un precio altísimo por la candidatura, casi le corren a todos sus colaboradores en el Municipio…..MULTITUD.- Toño hizo una excelente labor en la alcaldía, pero para lograr la estafeta priísta entregó todo y un poquito más. No necesitaba del mangoneo estatal y al final acabó agachando la cabeza…..CONTRAS.- Entre la estela de daños con que llega a la candidatura está el ruidoso arranque de campaña del miércoles pasado, pues el gentío que le acompañó es el personal de las distintas oficinas estatales, y a todos, sin excepción, se les advirtió que si no hacían acto de presencia se fueran despidiendo. Y cuentan los mismos “fans” de Ochoa, que fiel a su estilo tricolor, un montón de gritonas “coordinadoras” los traían como pentontos: “Atentos, cuando Toño llegue al templete, aplaudir y gritar hurras hasta el cansancio, que se sienta la euforia. Háganse para acá, ustedes para allá y muy listos…”. No recuerdo cuándo ni en qué campañas hizo lo propio el PRI de los cincuentas del siglo pasado, pero todo, una copia fiel del infeliz pasado que la gente repudia…..VOTOS.- Podemos jurar que ninguno de esos empleados, miles y miles, votarán por el PRIAN. No pudo haber peor inicio de campaña que eso y Toño perdió mucho de lo que había logrado en su administración. Todo, según ha dicho Ochoa a sus cercanos, por no quitar la gubernatura del proyecto, puesto que el jefe de la comuna en otras circunstancias estaría apuntándose de manera inevitabble para el gobierno, no solo para la alcaldía…..MAD.RAZO.- Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, le puso ayer el cascabel al gato al pedir a grito abierto a Esteban que saque las manos del proceso. Ya se sabe que es el jefe de campaña de Ochoa, y eso está contra la ley, y no acabó ahí, sino que le siguió al pedirle de manera clara: “Falso, la potabilizadora no es logro del gobierno estatal, como se cuelga Villegas, tampoco la presa Tunal II y la envasadora de frijol, son proyectos antiquísimos que tocó autorizar a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo, ambos provenientes del Movimiento de Regeneración Nacional, y poco o nada ha tenido que ver la administración estatal como para que se esté adornando y lo anuncie como realización suya. El trillado cuento de la tarjeta rosa, que aparece en cada campaña, ya debían borrarla de su imaginación, no sirve para nada. Le advirtió al jefe del Ejecutivo que está pisoteando el derecho electoral y que más le vale sacar las manos, porque Morena se irá con todo en su contra en los tribunales. Es decir, trajo un mensaje mucho muy incómodo para el gobierno estatal, que es a la vez el sentir de la presidenta Sheinbaum, para que no confunda a la gente…..MAGIA.- No obstante la orden innegociable del gobierno a los medios para que no se publicara nada del Dr. José Ramón Enríquez, hoy, para sorpresa de propios y de extraños, la mayoría de los canales, radio y plataformas digitales llevan en su primera plana el ruidoso arranque del oftalmólogo, en el que no se llevó un solo acarreado. En el mitin de ayer no hubo vehículo alguno con el que “se ayudó a transportar a los compañeros, y no se amenazó a nadie si no acudía. No hay quien pueda señalar a una persona de acarreado. Esa es la principal diferencia con el evento de Toño, que a él lo arroparon puros votos en contra, porque nadie fue por su voluntas, y además, amenazados de que si no cumplían con aplausos y hurras caro lo pagarían…..FALSO.- Otro error grave de Toño Ochoa fue la apresurada inauguración del hospitalito. El alcalde o el bicentenario quisieron sorprender a la gente con una obra a medias y sin personal y equipo. Lo “equiparon” con mesas de exploración y camas de varios centros de salud, aunque nada más para el corte de listón, porque al día siguiente los regresaron a su lugar de origen, que los regidores de oposición descubrieron a tiempo y no acudieron al acto quejándose de que el alcalde quería “chamaquearlos” con la inauguración de una obra a medias, sin acceso, sin rutas, sin bardas, sin personal, sin medicamento y sin futuro. La fueron a construir, como dicen en el rancho, “al quinto” infierno a donde no podrán llevar a sus niños en caso de urgencia, particularmente para quienes viven en el otro extremo de la ciudad…..TENDENCIAS.- Las campañas electorales se ganan, dicen los clásicos, cuando se cometen menos errores. Triunfan los que planifican mejor las cosas y las desarrollan de forma eficiente. Esa es la diferencia entre el doctor José Ramón Enríquez y José Antonio Ochoa Rodríguez. Sobre los otros candidatos, cuando se metan a la pelea, tendremos que mencionarlos.

