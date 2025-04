Ilusorio que haya bandera blanca en pavimentación

Aún hay baches en las calles y demanda de pavimento en varias zonas

Por: Martha Medina

A pesar de que se plantea que la ciudad está cerca de tener bandera blanca en pavimentación, en estos momentos no hay condiciones para ello, pues aún hay baches en las calles y hay demanda de pavimento en la zona urbana, informó el regidor Alfredo Varela.

Agregó que en cuanto a pavimento se trata de un tema que aún no se atiende al 100 por ciento, “vi una declaración del secretario del Ayuntamiento, que dice que hay bandera blanca; no lo veo así, día con día llegan reportes de que siguen existiendo baches, de que el tema de la carpeta asfáltica finalmente no se ha atendido de la mejor manera”, dijo.

Luego de señalar que se trata de uno de los temas en los que falta trabajo por hacer, el regidor por Movimiento Ciudadano puntualizó que en el caso de que se busque hacer uso político de las obras en estos momentos, forma parte de las estrategias de campaña que cada candidato hará.

“Lo que nosotros hacemos es contrastar ideas, llevar a la mesa de decisiones lo que recogemos”, indicó, al recordar que desde el inicio de esta administración municipal se recorren las calles y los fraccionamientos, donde se ha encontrado el mismo sentir de sus habitantes, que indican que no se atiende al 100 por ciento en algunos rubros, como el mencionado inicialmente.

Añadió que son estrategias de cada candidato y cada partido, mientras en el caso del que forma parte, puntualizó que se hará lo propio en el sentido de ver a la gente a la cara y decirles en qué se puede cumplir y en qué no.

