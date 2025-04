Muy grave, víctima de accidente entre Jeep y tres vehículos más en Dolores del Río

Durango, Dgo.

Se encuentra muy grave una adulta mayor de 90 años de edad tras el fuerte accidente ocurrido el martes por la tarde en el bulevar Dolores del Rio, en el que estuvieron involucrados un Jeep, una motocicleta, un auto compacto y un autobús.

La víctima de mayor gravedad es la señora Francisco Betancourt Garay de 90 años de edad, quien sufrió traumatismo craneoencefálico severo, trauma cerrado de tórax y trauma cerrado de abdomen, además de esguince en un tobillo.

Ella viajaba como pasajera en un Volkswagen Vento que conducía su hija María de la Paz de 60 años, quien de acuerdo a los datos recopilados, invadió el carril de circulación de una Jeep Mojave para dar paso a una ambulancia, pero sin percatarse de la cercanía de esta última unidad motriz.

En medio del fuerte impacto, el conductor de la unidad todoterreno volanteó para evitar el choque pero no lo logró; y no solo eso: impactó a un motociclista y a un autobús de la ruta amarilla.

El conductor del frágil vehículo, Ricardo Rodríguez Gutiérrez, de 29 años, también fue hospitalizado con una fractura expuesta de tibia y peroné, lesión que afortunadamente no pone en riesgo su vida.

De acuerdo al informe de las autoridades, el Vento iba de Independencia hacia Morelos y tenía luz roja, pero la fémina avanzó un poco para dar paso a la unidad de emergencia que venía detrás de ella y eso provocó el fuerte encontronazo.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp