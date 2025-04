Acceso a crédito, oportunidad para transformar tianguis

Tianguistas ven en el crédito una oportunidad para expandir sus negocios, incrementar sus ventas y mejorar su calidad de vida.

Es domingo por la mañana y estás en el tianguis. Hay puestos de fruta, verdura, ropa y hasta juguetes. La gente va y viene, compra y vende. Te imaginas, ¿qué pasaría si todos estos comerciantes pudieran acceder a un crédito?

“Para los tianguistas, acceder a un crédito podría ser la diferencia entre vivir al día o expandir su negocio y mejorar su calidad de vida. No lo usarían para vacaciones o para comprarse un coche nuevo. Lo usarían para crecer. Para tener más mercancía, mejorar sus puestos, atraer más clientes y ganar más dinero”, comenta Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, una Sociedad de Información Crediticia (SIC) con más de 20 años de experiencia.

¿Qué harían los tianguistas con más dinero?

“Lo invertiría en el negocio”, dijo un comerciante sin dudar.

“Emprendería en otro negocio que me dejara dinero para seguir invirtiendo”, comentó otro muy seguro de su plan.

“Invertir y reproducir ese dinero para que no se acabe”, respondió una mujer mientras acomodaba su puesto de verduras.

Cuando Círculo de Crédito le preguntó a los tianguistas para qué usarían un crédito, ninguno habló de lujos ni de gastar sin pensar. Para ellos, el crédito es una herramienta para transformar su negocio, vender más y asegurar un futuro mejor.

“Comprarme una moto, un coche o viajar, creo que no sería necesario. Sería mejor invertir, recibir ganancias y después pensar en otra cosa”, agregó la comerciante.

Y tiene razón. “Un crédito no es solo dinero prestado, es la oportunidad de cumplir nuestros sueños. Es el empujón que necesita un comerciante. Pero para aprovechar al máximo el crédito es muy importante conocer cómo funciona y cómo mantenerlo sano”, detalla Hugh Bruce.

Una herramienta para salir adelante

Ser tianguista y conseguir un crédito es posible. Cada día, los tianguistas demuestran que saben cómo hacer crecer su negocio. Solo necesitan una oportunidad para lograrlo.

En palabras de Hugh Bruce, “el crédito permite a cualquier persona acceder a los recursos sin tener que recurrir a préstamos informales o intereses altísimos que los ahoguen”.

Con su crédito, un comerciante podría hacer cosas como:

Comprar mercancía: Tener variedad y cantidad significa atraer clientes y vender más.

Mejorar su puesto: Un buen toldo, una mesa resistente o una mejor exhibición pueden marcar la diferencia para atraer compradores.

Abrir otro puesto: Con un poco de apoyo financiero, podrían expandirse a otros mercados o días de la semana.

“El tianguis no es solo un mercado, es trabajo, esfuerzo y economía en movimiento. Pero el crédito no es solo una herramienta para quienes trabajan ahí, es una oportunidad de crecimiento y apoyo para todos. Sin importar el tamaño del negocio, el objetivo es mejorar el hogar, acceder a estudios, o simplemente tener las herramientas necesarias para facilitar la vida diaria. Con acceso al crédito, cada persona, ya sea para emprender, estudiar o transformar su entorno, puede mejorar su presente y asegurar un futuro más próspero, no solo para ellos, sino para sus familias y comunidades”, concluye Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito.

