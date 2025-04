+ Prianistas no quieren a morenistas externos

+ Claro, no podrán meter las manos al conteo

+ Vienen a evitar que se despachen a sus anchas

+ Presume Ochoa respeto a periodistas y nos deja fuera

+ Juntas externas del cabildo son electoreras

“Que la maldad de otro no te estorbe, ni su opinión ni sus palabras…”

Marco Aurelio

Entendámonos, la Unidad de Inteligencia Financiera ha puesto la lupa en los movimientos económicos de la administración estatal, les dije, pero desde hace tres o cuatro sexenios. Los está investigando a todos, a ver si me explico…..NUMEROS.- Uno de las últimos gobiernos, comenté, se llevó limpiamente alrededor de 5 mil 300 millones de pesos en números redondos, y que sobre el actual gobierno han hallado también cosas mucho muy interesantes, con números pues…..APROBADO.- El otro día, Rodolfo Guerrero García, al caer parado en Morena junto a Omar Jiménez, aseguró que la UIF tiene muchos datos reveladores de qué se ha hecho con los dineros mágicamente desaparecidos…..HECHOS.- Roy abundó de los pecadillos del actual gobierno estatal y municipal de la capital, que han “entregado” obras inexistentes, pero que sí ocuparon diversas importantes inversiones. El dato, aclaremos, está en proceso, no ha sido concluido, tiene avances bien interesantes, decía…..MIRONES.- Los prianistas se están poniendo nerviosos, creen que los externos de Morena que están trabajando en el equipo de José Ramón Enriquez, entre los que hay diputados, senadores, ex legisladores y hasta ex gobernadores, vienen a robarse la elección. El asunto es al revés, están acá para evitar que se despachen con el cucharón. Es que, se intuye que en la última elección hubo por ahí algunos casos en los que los candidatos morenistas perdieron la votación, pero ganaron en efectivo y por adela. Esa es, insisten, la razón por la que Andrés Manuel López Beltrán ha decidido vivir acá hasta la conclusión del proceso para de menos no dejar el camino libre a los “magos” que han sido detectados en los cuartos de guerra contrarios, ninguno ha tenido qué ocultarse. Andan en los restaurantes, tiendas, auditorios, etc., y se mueven libremente, no tienen por qué esconderse, desde el principio se ha reconocido su presencia y sus movimientos están a la vista de todos. No vienen a hacer “malavares” con los votos, sino a impedir que los otros sí los hagan, a procurar el respeto a la voluntad popular, y eso, que se sepa, no es ningún delito…..CENSURA.- El exclalde de la capital Toño Ochoa, se reunió ayer con columnistas y periodistas de distintos medios de Durango para presumirles su eterno respeto a la libre expresion, pero a Contacto hoy lo dejó fuera por causas aun desconocidas. El problema es que estamos a miles de kilómetros de Durango, por lo mismo aunque nos hubieran invitado no pudiesemos asistir. Se habló de respetar la constitución en el particular lo que se refiere a la libertad de expresión, tolerar a las voces discordantes, pero… nos dejaron fuera del evento junto a otros medios incómodos para el gobierno. A propósito del tiempo, que a nadie perdona, como dijo el filosofo de Parácuaro: Juan Gabriel, al sexenio estatal le restan 1241 días, números más, numeros menos, estamos a poquito más de un mes para que llegue la transformación a Durango, a su vez los dolores de cabeza para alguien…..ALTO.- Los belicosos regidores morenistas reaparecen en la escena y advierten a Bonifacio Herrera que se abstenga de programar reuniones de cabildo en o cerca de algunas de las obras municipales, creen que se trata de actos electoreros basados en el pasado y eso es a todas luces ilegal. O por lo menos, dice Jorge Silverio Alvarez: Si saben contar, no cuenten con nosotros.

Saludos

