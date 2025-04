+ Morena anuncia ventaja de 18 puntos sobre el PRIAN

+ Pareciera cosa resuelta, pero Enríquez no se confía

+ El gobernador sigue en campaña, regala el 2 de mayo

+ Nada está decidido, vienen días complicados

+ Regidores echan a perder los planes de Bonifacio

“La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento…”

Jackson Brown

Morena anuncia que José Ramón Enríquez lleva una delantera de 18 puntos sobre Toño Ochoa y el gobernador responde con regalo laboral a la burocracia para el 2 de mayo…..ORDEN.- O sea, Esteban ya no puede levantarle la diestra a Toño pero le echa la mano regalando un día de trabajo para alargar el asueto del descanso del 1 de mayo. A ver si así votan por el PRIAN, que debían hacerlo, pues nunca antes un gobernador se atrevió a tanto. La mejor muestra de que sigue coordinando la campaña prianista…..NÚMEROS.- Esta mañana el coordinador de la campaña morenista, Iván Gurrola, y los diputados mexiqueses Carlos Antonio Martínez Zurita e Israel Espíndola López anunciaron los avances de la campaña de Enríquez y, a casi un mes de las votaciones, aseguran tener una distancia tan importante que será mucho muy complicado alcanzar, y encima de eso, aseguraron que Morena no se confía y, por el contrario, seguirá navegando de acuerdo a los planes para lograr que las diferencias que marcan los estudios internos sean llevados a la realidad…..LÁSTIMA.- No es casualidad que al anuncio morenista divulgado en distintos medios locales vino una ola de trolles a tratar de revertir la realidad, aunque…esos falsos prianistas no votan y la gente ya no es la .endeja que fue muchos años, que le ordenaban por quién votar y lo hacía sin meter las manos. Ahora, el arranque de Ochoa fue cobijado por cientos de burócratas estatales que fueron llevados voluntariamente a hoevo. Los más salieron echando pestes y advirtiendo que votarán en contra. Luego, se denunció que Toño está utilizando a los funcionarios de su gobierno en horas laborales y así van queriendo confundir a los electores, sobre lo que recogimos el dicho de Espíndola: “Durango necesita avanzar y dejar atrás un sistema que condiciona y somete a las mujeres, refiriéndose a lo que describió como una Tarjeta Madre de control político”. La diferencia con Morena, añadió Espíndola: “Es que la Cuarta Transformación ofrece programas sociales universales y no condicionados, promoviendo un mensaje de esperanza para la población”. Pidió también a los duranguenses votar libremente y sin intimidación, subrayando la importancia de la participación de todos en las próximas elecciones…..ÉPALE.- Mientras, en Gómez Palacio, la morenista Betzabé Martínez se ha adueñado de la situación. Solo ella está haciendo campaña porque su principal adversario, el priísta Raúl Meraz, está tirado en la hamaca esperando que un milagro, de esos que ya no se dan, ocurra el 1 de junio. Omar Castañeda, el abanderado emecista, sorprendentemente no ha podido avanzar lo que necesita para meterse a la pelea. Flora Leal, la morenista que busca Lerdo, le está peleando muy de cerca a Susy Torrecillas, acortando la supuesta delantera que le llevaba la esposa del actual alcalde Homero Martínez, parentezco que puede ser el punto de quiebre a la hora de las votaciones, dado que aunque es legal la aspiración de Susy, moralmente es una jalada dado que se intuye busca el cargo para perdonarle el o los errores que haya podido hacer su consorte. La gente dirá en las urnas cómo proceder en ese particular…..ALTO.- Nadie en su sano juicio ha de pensar que a estas alturas, a casi un mes de las votaciones, todo está resuelto para tal o cual partido y candidato. Estamos a mitad de campaña y los días que restan pueden ser definitivos para los suspirantes. Todavía es posible para algunos maromear los resultados, pero hay casos, como el del doctor Enríquez, que las próximas dos semanas servirán para que los punteros amarren la victoria y los competidores empiecen a hacer maletas, también es posible que en los días que restan a la campaña se descuiden los que encabezan y los rebasen por la derecha sus principales competidores…..REVERSA.- Los regidores de oposición en el Municipio de la capital echaron a perder la semana a Boni Herrera. Le advirtieron que no asistirán a las reuniones de Cabildo que se programen en lugares donde trabajó la administración de Toño. Esto es, se cayó “te quería”, pues el propósito era no otra cosa que recordarle a los electores quién hizo el hospitalito, quien limpió algunos de los jardines de los bulevares, que no todos, etc., etc..

