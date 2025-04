Siete Días de Grilla

La muerte del Papa Francisco ha sorprendido a todo el mundo en su triste final, amasó una fortuna de 100 dólares y cero propiedades.

Su vida fue siempre lo que predicó, la austeridad total, como para tener una partida ligera y sin heredar problemas a nadie.

Profesó siempre la Orden Franciscana (San Francisco de Asis) que fue un mensaje de humildad y pobreza, además de su amor por la naturaleza y compromiso con la paz. Llegó sin nada y se fue sin nada en las manos.

Trasciende ahora, que ha rendido culto a la madre tierra o que ha regresado a la morada celestial, que siempre fue el mismo. Que en su natal Buenos Aires, Argentina, viajaba en el metro o en autobús para desplazarse de su casa a sus templos y viceversa.

Es cierto, los obispos y arzobispos son personas muy influyentes en la sociedad y no hay favor que pueda negárseles, y sobran las donaciones hasta de los políticos, pero…no era el caso, Su Santidad siempre rechazó cualquier donativo especialmente si se trataba de dinero o propiedades por mucho que costaran.

No lo crean, si gustan, pero me encanta ese legado del pastor argentino que ya rinde cuentas al creador.

No merecíamos vacaciones, pero se nos atravesaron tres semanas que aprovechamos para ver la pujanza, las enormes obras, la otra cara de la moneda, mientras acá, lo gacho, solo miserias.

Los viajes ilustran, dicen los promotores turísticos, pero en nosotros producen además un sentimiento de agrado, de satisfacción ver a la gente inmersa en el progreso, sin lloriquear, pero…llegando acá, las pobrezas nos borran en automático cualquier actitud positiva.

Una de las primeras noticias que recibimos es que la aerolínea TAR acaba de cancelar el vuelo Durango-Monterrey, una frecuencia que estaba dando mucha movilidad a nuestra entidad, y se va, para no volver.

La comunicación aérea es elemental para un estado que se dice en crecimiento.

Las esperanzas de industrialización de nuestra entidad, o particularmente de nuestra capital, están prácticamente en la lona. No ha llegado ninguna de las más de 80 fábricas anunciadas por el gobierno del estado. Ninguna, así como lo leyeron.

Acá solo prosperan los políticos o funcionarios y empleados de gobierno que tienen la fortuna de estar cerca de los dineros, y eso es lo que calienta, pero…ahí vienen las elecciones, ahí nos desquitaremos.

Y para que vean que también tenemos buenos comentarios del alcalde capitalino:

Toño Ochoa tendría que demandar a quien le aconsejó aceptar que “Vandalito” Moreno venga a desforzarle la campaña. No es su amigo, más bien es su compadre. El líder nacional priista no suma, está comprobado.

“Vandalito” llegó en la semana para reforzar la campaña de Toño, pero los expertos están seguros que Moreno se ha consolidado como el peor lastre histórico del PRI. Está empeñado en darle cristiana sepultura, y va requete bien.

El fichaje de Ochoa, es un refuerzo pero en sentido contrario, según palabras de la gobernadora de su estado, Campeche, Layda Sansores, dado que –dice- es parte activa del grupo de ex gobernadores más rateros que han pasado por México entre cuyos logros está la residencia más lujosa de México, con un costo de 200 millones, pero de dólares.

Los gritos y sombrerazos a que tiene acostumbrados a sus seguidores marcan a Vandalito como el peor dirigente nacional del PRI, y ocupa una posición muy destacada entre los ex gobernadores que han saqueado todo a su paso. Por eso decimos que no suma, todo lo contrario. Es un Rey Midas, pero al revés, todo lo que toca lo convierte en popó.

El chiste era imitar a Morena que está caminando de la mano del secretario de organización del movimiento Andrés Manuel López Beltrán y muchos legisladores provenientes prácticamente de toda la República, pero es una copia muy burda.

Luisa María Alcalde Luján, lideresa del Movimiento de Regeneración Nacional , comentó ayer en sus redes: “Agarren todo lo que les den: Despensas, pollos, patos, borregos, marranos y “Tarjetas Madre”, pero a la hora de votar, tenga su voto…”.

No estoy seguro que se haya referido a la elección de Durango, acá anda muy deprimida la campaña. Mucho muy fregada, diríamos, pero…esas tarjetas nada más están prometidas en Durango, que yo sepa.

Y sí, recuerda Luisa María, ese fue un mensaje de AMLO algo encriptado que hubo quienes no le entendieron. Vamos, ni nosotros.

Mientras, a la distancia pudimos dar seguimiento a las campañas por el municipio de la capital, sigue punteando el candidato de Morena, José Ramón Enriquez.

Los tiros de precisión del oftalmólogo están haciendo mella en serio frente al equipo de Toño, que no termina de acomodarse en el trabajo en el que participan no solo el gobernador, sino casi todo el personal municipal de primer nivel. El ritmo de actividad del doc, que es de 25 horas al día, o poquito más.

Enriquez sigue punteando en las tendencias, en prácticamente todas las encuestas de las que no nos gusta hablar, pero tenemos que reconocer.

La visita de José Ramón y su esposa la doctora Ana Beatriz González puede ser el punto de quiebre en el trabajo proselitista del aspirante moreno, dada la jerarquía eclasiástica y el respeto de los fieles, que no todos los días recibe candidatos.

Enriquez –aseguran- agradeció al guia espiritual de los católicos duranguenses las sonoras campanadas que se escucharon durante su arranque formal de campaña, la grey se emocionó con el cambio que trae Morena, le dijo Joserra.

Claro, es broma, porque la realidad es que tres o cuatro personas de la “rodilla ensangrentada” consiguieron ante el responsable de la Catedral echar a repicar las campanas para intentar “hacerle mosca” al candidato morenista, un fracaso tan espantoso como el repudio que los aficionados al Santos traen en Torreón al ver que su equipo no la arma.

Ya es grande la lista de nuevos empleados del gobierno que han llegado a las diferentes dependencias con base, sueldos y gratificaciones bastante interesantes.

O sea, a 1,238 días del fin, ya les valió el qué dirán, y están descarándose con una práctica que tiende a ser común en el primer cuadro estatal y, la mayoría de las veces, desplazando o echando a trabajadores con muchos años de limpia trayectoria.

Claro, también es tema de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, los salarios provienen de la federación y por eso son susceptibles de fiscalización.

O sea que si alguien creyó que con su jugada podían hacer “jale limpio”, se equivocó, porque ya los tienen perfectamente identificados, dado que llevan los mismos apellidos de los funcionarios, en casos, aunque en otros, como se trata de queriditos y queriditas, los apellidos son distintos, pero también los están checando los investigadores de la UIF. Expliquémoslo de otra forma: Juan le da base a Pedro, hijo de Ernesto, y Ernesto corresponde dando de alta a los hijos de Juan.

Tenemos nombres eh, para que no le vayan a poner sello de FALSO, porque si lo hacen, los publicamos.

Las playas mazatlecas han mejorado un poquito la seguridad, pero…las balaceras siguen apareciendo por todo Sinaloa y cada vez con más víctimas.

No estamos asustando a nadie, le estamos avisando para si usted piensa ir a descansar unos días, lo haga, pero bajo su propio riesgo, porque nadie podrá garantizarle el pellejo.

Que no gustan estos comentarios a quienes viven del turismo, pues sí, pero la realidad no se puede ocultar y nosotros no podemos fingir demencia sobre lo que está sucediendo.

Sí, decir que quien vaya y venga al puerto o a Culiacán sin daño, perfecto, pero es menester encerrarse en el hotel y rezar para que no haya más plomo cruzado. O si de plano es usted un macho bien calado, pues caigale al Malecón y despachese unas amargosas junto a la arena. El que escribe, ya lo ha hecho en varias oportunidades, aunque…en tiempo de paz.

