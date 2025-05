“Una mentira, aunque se repita 10 millones de veces, sigue siendo mentira…”

Anónimo

La Auditoría Superior de la Federación emitió un comunicado en el que se confirma un faltante de 60 millones de pesos a la contabilidad del Municipio de Durango correspondiente al 2024…..

DUDAS.- No estamos seguros si es el mismo caso, el denunciado por el grupo Azules de Corazón, pero aunque lo fuera son 60 millones de pesos que habrán de pesarle al sustituto Bonifacio Herrera, dado que los billetes no aparecen por ningún lado…..

MEMORIA.- Si la memoria no nos traiciona, ya ven cómo andan las traiciones por todas partes, a mediados de marzo publicamos el faltante, incluso con pesos y centavos. Esa es nuestra confusión, si se trata de los mismos 60 millones o es tema separado…..

ÁNIMOS.- Se calentaron las cosas en la campaña. Policías detienen a activistas de Morena, José Ramón Enríquez los rescata y se dieron hasta jalones de orejas. Ojalá no sea augurio de algo peor, porque a este baile todavía le faltan algunas cumbias para llegar al 28 de mayo…..

REVERSA.- El secretario de Economía, Fernando Rosas Palafox, admitió que la armadora de autos eléctricos de origen asiático SEV, cuyos vehículos fueron presentados en pomposa ceremonia realizada en el Bicentenario, ha cancelado su intención de establecerse en Durango, que traería una inversión de muchos millones de dólares y muchos miles de empleo. Y lo peor no es eso, no nos gusta decirles que “se los dije”, pero la realidad es que desde que asumió Donald Trump en los Estados Unidos se ha venido diluyendo cualquier posibilidad de que lleguen los casi cien proyectos que se habían anunciado, entre ellos el de SEV. Añadir que BYD, que también había adelantado la posibilidad de traer su armadora más grande del mundo con una inversión de 10 mil millones de dólares y muchos miles de empleos, también ha hecho silencio ante las presiones del mandatario gringo, quien advirtió textualmente que no quiere los autos eléctricos hechos en México. Quiere allá las fábricas no nada más de vehículos, sino de muchas otras …..

PASTEL.- Un abrazo fuerte para el conductor de Comentando la Noticia, de Más Pop 95.7 FM, el licenciado Edgardo Burciaga, por el cumpleaños 18 que se cumple este día. Obvio, la audición de Burciaga es un referente inevitable en cuestiones informativas que, gracias a la dirección de la antigua XECK, ha mantenido la independencia en términos generales y que no acepta mangoneo de nadie. Abrazo sincero y bien fuerte.

