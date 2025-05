+ Cohetón el rumor de que Toño no va al debate

+ O se arrepintieron, porque sí estará el prianista

+ El debate, el mejor escaparate para suspirantes

+ Silerio, más preocupado por la extinción del PRI

“Cuando vean que no pueden igualarte, mucho menos superarte, tratarán de ensuciarte. Eso se llama envidia…”

Anónimo

Un cohetón que no alcanzó a estallar el rumor desatado ayer de que Toño Ochoa no iría al debate. Su participación en el encuentro es definitiva, y quien mejor lo aproveche habrá avanzado un buen trecho hacia el primer domingo de junio. Enríquez podrá agrandar su ventaja sobre Ochoa y Toño tendrá la probabilidad de acercarse al galeno, pero en contrasentido tendría que darse una actuación gris del aspirante morenista…..TIGRADAS.- Rubén Cárdenas, en su columna de ayer La Raya del Tigre, aseguró que el PRIAN le prohibió a Ochoa acudir al debate, algo que quizá ocurrió, pero por la tarde el mismo PRIAN ratificó su decisión de participar…..HORROR.- Claro, no ir sería un error de párvulos para Toño. Además de que es un buen orador, es un excelente improvisador y ni se diga de su capacidad para la controversia, solo que en José Ramón Enríquez tendrá su principal escollo. El encontronazo será entre ellos y los demás, por lo que se ve, irán solo a juntarle piedras a Ochoa, se sugiere que entre todos ya armaron el “TUCONE” (todos unidos contra Enríquez), y a ese pesar los analistas creen que el oftalmólogo se los llevará a todos al baile. Vamos a ver, pero es claro que el debate será el punto de quiebre entre los suspirantes. Uno o dos de los otros cinco pudieran tener una buena participación y sumar algunos puntitos, pero no da el debate las unidades necesarias para triunfar en las urnas. La victoria del día 1 de junio dependerá del resumen de campaña, de cómo se han movido, de cuánto han convencido a los ciudadanos y de la clase de propuestas. Sin desconocer que Enríquez tendrá todo a su favor gracias a las pensiones y becas del Bienestar, que querámoslo o no, será la diferencia con Toño, además de que será bien importante que el próximo alcalde tenga una buena relacion con la presidenta Claudia Sheinbaum, de ahí dependerá el cumplimiento de los compromisos de campaña. Y, se lo platicamos en el momento, quien decidió la candidatura de Joserra fue, nada más y nada menos que la señora Sheinbaum, porque así marcaron las encuestas eh…no se vayan con la finta. Por separado decir que el programa Bienestar entrega becas y pensiones a 8 de cada 10 duranguenses, y sobra decir del agradecimiento de mucha de esa gente que por primera vez en su vida está recibiendo ayudas importantes de la Federación…..GACHADA.- Y bueno, como queremos ayudar en algo a Toño, no estaría mal que reclame por qué los diseñadores de su publicidad no incluyen los logotipos de los partidos que lo postulan, o ya le retiraron el respaldo. Es que le pusieron unos logos tan chiquitos que nadie los ve ni distingue en la publicidad, que es lo mismo que no le pongan nada. El problema es que la gente no alcanza a apreciarlos y pues, ahí trae la confusión, porque muchos no lo saben y terminan aclarando que quizá es independiente. Vaya estrategas prianistas tan malintencionados…..TUCONE.- Advertir que entre los cinco contrarios a Enríquez han armado el “TUCONE” (Todos Unidos contra Enríquez), quizá ante el sorprendente crecimento de Joserra, quien ha logrado por sí solo y por el respaldo de legisladores, ex gobernadores, diputados, senadores y numerosos activistas de Morena que han estado viniendo a promover a nivel de suelo al abanderado morenista, algo que no se había visto nunca…..AGILIDAD.- Daniela Soto, la presidenta del CDE del PRI, pidió ayer que el Lic. Maximiliano Silerio Esparza renuncie por su voluntad o lo expulsarán de manera vergonzosa. Rápido vino la respuesta de su hijo, Maximiliano Silerio Díaz: “Mi papá está más preocupado por la inevitable extinción del PRI, y no por la amenaza de espulsión. Aparte, no es el directivo estatal el que puede expulsarlo, sino que se tiene que hacer mediante un proceso que debe conducir la Comisión de Honor y Justicia del Ejecutivo nacional. Esteban –insistió- ya intentó expulsarlo y se quedó con las ganas”…..S.O.S..- Empezó la temporada de calor y en automático los accidentes por los que se han ahogado varias personas, jóvenes ellos. Una lástima que acaben así esas vidas, y por qué no entender los llamados de las autoridades a no tirarse a los espejos de agua, y menos si no los conocen, porque muchas lagunas, ríos, arroyos y presas tienen bajo el agua una y mil trampas, a veces piedras, hoyancos, luego plantas acuáticas que en un momento dado “atoran” a los nadadores y vienen las desgracias. No se metan a bañar en lugares que no conocen, si no dominan el terreno no se mojen ni los pies, porque no falta qué infortunio aparezca. Bueno, ya no sabemos ni en qué idioma decirlo (no dominamos ni el español) pero quisiéramos decirlo de forma que entiendan.

