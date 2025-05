Música también ayuda a poner “golosos” a duranguenses

Si creías que el camino al corazón de una mujer era a través de una cena romántica o un ramo de flores, piénsalo dos veces.

Según una reciente encuesta de Ashley Madison, el sitio líder para citas por internet, el 71% de las mujeres asegura que escuchar música es su forma favorita de entrar en el “mood” romántico, frente al 51% de los hombres.

El género favorito para calentar motores es el rock (50%), seguido de cerca por el Rhythm and Blues (38%) y el pop (33%).

Esta conexión emocional con la música también se refleja en las canciones más asociadas con temas de infidelidad o relaciones abiertas.

Entre los hombres destacan temas como “Mr. Brightside” de The Killers o “Mambo No. 5” de Lou Bega, mientras que las mujeres prefieren a artistas como Rihanna (“Unfaithful”) y Carrie Underwood (“Before He Cheats”).

