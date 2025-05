Murió tras una ingesta excesiva de medicamento; hace 2 meses quiso saltar de un puente

Guadalupe Victoria, Dgo.

Una joven originaria del municipio de Cuencamé murió en camino a un hospital de Guadalupe Victoria, al que la trasladaban para recibir atención urgente por una ingesta excesiva de medicamentos.

La víctima fatal es Vivian Fabiola R. C., de 26 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en el poblado Pedro Vélez del municipio de Cuencamé.

Fue el martes por la tarde cuando la fémina fue encontrada por su propia madre inconsciente y notó que había ingerido una cantidad significativa de medicamentos controlados que le habían recetado para enfrentar depresión y ansiedad.

Con ayuda de un sobrino, la señora de 63 años la subió a un vehículo y la llevaron a la clínica de la localidad de Cuauhtémoc, donde por su gravedad, les informaron que sería necesario llevarla a un centro médico mejor equivocado.

Dado que en el lugar no había ambulancia, usaron el mismo vehículo particular para trasladarse a la Clínica del IMSS de Guadalupe Victoria; sin embargo, cuando llegaron ya no tenía signos vitales.

Es de apuntar que la joven fallecida, que es la muerte 34 por suicidio en el año, había sido rescatada hace un par de meses de un puente en la periferia de Durango, al que había subido con la intención de saltar.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp