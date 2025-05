+ León XIV el nuevo Papa, de los USA

+ Esperanza con su papado en el mundo

+ Luis Enrique Benítez aterriza en Morena

+ La FIFA quiere al “Ame” en el Mundial

+ Irina Cervantes busca votos para la Corte

“México, el país más peligroso para hacer periodismo…”

Anónimo

Habemus Papa…!!! La frase que movió al mundo cuando salió humo blanco de la chimenea del Vaticano. Luego trascendió el nombre del nuevo Santo Padre, Robert Francis Prevost Martínez, autodenominado León XIV…..ORÍGENES.- El nuevo guía espiritual de 1,406 millones de católicos en el mundo nació en Estados Unidos, es el primer sucesor de Francisco. Es León XIV, el cardenal que quería Donald Trump y por el que movió cielo, mar y tierra…..BENDICIONES.- Una bendición la que nos llega de la Basílica de San Pedro al nominar a Robert Francis, de 69 años de edad y en plenitud de facultades físicas y mentales, rogando a Dios para que nos dure más tiempo…..APROBADO.- La comunidad católica, los gobiernos sobre todo, y hasta líderes de otras religiones dieron gracias a Dios por la nominación de León XIV. Rápido calló bien el nuevo Pontífice. Ojalá que pronto se adapte a su nueva vida y empecemos a ver su mano en la marcha de Nuestra Santa Madre Iglesia….. DESASTRE.- El desmoronamiento que trata de controlar el PRI con buenas intenciones ha tomado una pendiente que le está quitando el sueño a más de cuatro. El problema no es que siga la extinción, sino adivinar quién será el que cierre la puerta….. TÓMALA.- La comidilla política del día nos la regaló Luis Enrique Benítez, al anunciar que antes de que lo expulsen “vergonzosamente” se va a Morena, donde los mandos le tienen reservada importante misión que tendrá que atender a partir de ayer…..VITACILINA.- Ah qué buena medicina para los ardores, raspones y dolores del corazón, pero la realidad es que LEBO, uno de los cuadros más importantes del PRI, gústeles que no, de los últimos 30 años, se va sin decir adiós y se suma de inmediato a tareas importantísimas en el equipo del doctor José Ramón Enríquez Herrera….. VALORES.- Benítez, contra lo que digan el PRI y sus dueños, que no son muchos, era uno de sus hombres pensantes, frío, calculador y buen estratega que actuó muchas veces a favor del Tri. Ahora las cosas cambian, su capacidad pensante la utilizará pero en contra de lo que fueron sus amores. Es de los que saben cómo se desenvuelve el PRI, de sus trácalas, de cómo hacer chanchuyo y de cómo ganar aunque el voto diga lo contrario. O sea, sabe Luis Enrique cómo cuidarle las manos al Tri y se empleará a fondo para evitarlo. No ocurrirá lo de la última elección intermedia, que en el ánimo ciudadano siempre estuvieron al frente de las tendencias los aspirantes de Morena, pero a la hora de las cuentas les salieron con la clásica: “fijate que allá ganates, pero aquí perdites…”. No faltarán las burlas contra el paso de la muerte que está dando Benítez, pero les decimos con absoluta seguridad, que le ha abierto al PRI un boquete por demás cuantioso que no podrá llenar en los 20 días que le restan a la campaña, sobre todo si sumamos a los muchos tricolores que ya están en la carpa de enfrente. Subrayar que no faltaron los que se burlaron del “viejo senil” Maximiliano Silerio Esparza, aunque antes lo habían hecho con Roy Guerrero, que está en su plena juventud. TRÁCALAS.- No, bueno… Como dijo Raúl Orvañanos, la Federación Internacional de Futbol Asociado regaló el pase al Mundial de Clubes al “poderosísimo” América, a pesar de que en la cancha lo ganó, con todos los méritos, el Club León…..MAFIAS.- Estamos hablando de una de las mafias más poderosas y desvergonzadas del mundo, que hacen las cosas delante de quien sea y digan lo que digan…..HIJECES.- El Club León, nos guste o no, es el que hizo los méritos para ir al Mundial, pero la FIFA salió con su batea de babas y determinó que, por la multipropiedad que existe en el Grupo Pachuca, León no va al Mundial y determinó que, sin ningún mérito, vaya el América, que dizque tendrá que ganar el boleto en dos juegos contra Los Ángeles FC, pero la dedicatoria tiene clara intención de ir por una mejor taquilla. Está sencillo, por qué no lo acordaron antes de la eliminatoria….. …..PLANES.- No se les olvide, porque a nosotros no se nos olvida, que la orden de una tal Claudia Sheinbaum, secundada por Luisa María Alcalde, es de ganar de todas todas y sí o sí. Aunque parezca un retroceso en el tiempo, de ser posible el zapato, adelante. Los pronósticos son muy claros, colocan a Morena muy por encima de los prianistas…..TIZNADERAS.- Están viendo la tempestad y no se hincan. El viernes Joserra invitó a los medios a una taquiza, que se dio bajo inmejorables condiciones, con música tranquila, de relax, y nada estrambótico como para poder hablar y comentar los avances de la campaña, pero…al día siguiente, nos aseguran, el gobierno ya sabía quiénes asistimos y sobraron las amenazas: “Estuvieron ricos los tacos, verdad, pues te olvidas del gobierno…”. Y ahí traen a muchos colegas con sufrimientos mil porque les quitarán las limosnas que les dan cada cinco o seis meses…..REALIDAD.- Es real lo que les vamos a decir: Puede ganar cualquiera la alcaldía, pero no podemos ignorar las diferencias entre los suspirantes. Toño, lo hemos repetido hasta el cansancio, era un buen candidato, pero el día que le ordenaron el listado con los regidores y síndico, ese día pasó a valer mauser. Todavía no podemos creerlo, pero a pesar de que Esteban le cerró muchas veces la posibilidad de hablar de la candidatura, a la hora que aceptó Villegas, Ochoa se la compró y acabó metiéndose en camisa de once varas de la que no se podrá desatar nunca. Bueno, tal vez el 1 de junio lo logre, pero por lo pronto va a la contienda mucho muy desforzado, porque ni siquiera le dieron la oportunidad de incluir a sus amigos, como le había sugerido Jorge Romero, el líder nacional del PAN. Total, hoy es es el debate de los aspirantes de Gómez Palacio. Vamos Betza, y traemos una lana como para apostar a quien piense de otra manera, además de que…de última hora se asegura que es falso, que la candidata de Morena ni siquiera ha saludado al gobernador, como para que hayan desatado el run run de que “a Betza la puso el Bicentenario”. …..VOTOS.- Anda por estas calles de Dios la abogada Irina Cervantes, de Nayarit, buscando votos para llegar a magistrada de la Sala Regional de Guadalajara. Se trata de una postulante hecha en la brega, forjada en los tribunales que puede dar mucho de sí a la impartición de justicia en México.

Saludos