Siete Días de Grilla

Todo nuestro amor y todo nuestro respeto a las mujeres, especialmente a las madres hoy en su día. Muchos ya no la tenemos, la perdimos, y con ella se fue el cariño y la admiración que siempre profesamos por ella.

Los que la tengan, aprovéchenla, quiéranla, respétenla y ámenla para siempre.

Este día hay mucho movimiento por ser precisamente el Día de la Madre, pero…para no pocos la euforia nace y termina este día. Ojalá ese afecto que hoy brota a raudales permanezca por todos los días de su vida.

Nuestro agradecimiento a Dios por todas las madres que existen en el mundo, por las que tenemos cerca y que las buenas intenciones que hoy se agolpan en muchos, perduren por el resto de sus vidas. Así sea…!

…

Anoche en el único debate programado por la autoridad entre los aspirantes a la Presidencia Municipal de Durango, el doctor José Ramón Enríquez reafirmó su camino hacia la victoria el 1 de junio.

Su principal adversario, José Antonio Ochoa, algo llevaba que lo hizo deslucir, titubear, balbucear y mandar al traste la oportunidad que tenía frente al oftalmólogo.

Se necesita estar sordo y ciego como para salir a las calles a festejar “su triunfo”, cuando en los hechos, el mismo Enríquez reconoce, se vio en mayores apuros frente a Emanuel Reyes, “El Termi”, y Héctor Sendel, quienes a pesar de su debut en una candidatura se llevaron algunos de los puntos que estaban en juego. Lupita Silerio mostró la novatez y la impreparación para defender al género y meterse a la pelea.

…

No es exagerado mencionar el estribillo acuñado por Enríquez en las últimas semanas de que “Nadie podrá detener la llegada de la Cuarta Transformación a Durango…”.

La Cuarta Transformación vía Morena, Verde y PT está por instalarse en nuestro estado, ha repetido.

Tendremos todo para llevar a Durango hacia el estado de progreso que tanto se le ha negado. Estamos seguros del respaldo sin límite de la presidenta Claudia Sheinbaum a nuestra capital, y por qué no, a todo el estado, aunque, claro…empezaremos por la capital, repitió anoche.

…

Las diversas casas encuestadoras reconocen la imponente presencia del oftalmólogo en el encuentro y lo califican por la senda del triunfo no solo inobjetable, sino aplastante.

José Ramón Enríquez Herrera se coloca como el mejor perfil en el debate aprobado por el Consejo General del IEPC Durango, así lo demuestran la diversas casas encuestadoras tales como Demoscopía, Electoralia, Encuesta MX y Arias Consultores, quienes lo posicionan hasta diez puntos por encima de su cercano contrincante, Toño Ochoa.

De frente a la ciudadanía y con la certeza de que encabezará la mejor administración municipal de Durango, el doctor Enríquez tuvo una destacada participación que, en más de una ocasión, opacó a sus contrincantes que se centraron en ataques personales, situación a la que el candidato de la coalición integrada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo respondió con argumentos válidos, propuestas reales y datos precisos para que la ciudadanía esté más informada.

A su vez, el doctor enfatizó que todo lo que se presentó en el “Plan Durango: 100 compromisos por la transformación” se llevará a cabo siempre en consenso con los duranguenses, “quienes ellos mismos dieron forma a este plan para que tengamos la ciudad que todas y todos merecemos”.

…

Entre los candidatos en el debate se corrió la voz del intenso olor a alcohol entre ellos. Nunca se pudo aclarar quién iba “entorilado”, pero el de más equivocaciones fue Toño, sabrá Dios…!

Advertir que la fijación que trae el Gobierno del Estado contra Contacto Hoy quedó más que clara anoche, cuando Toño mostró una cartulina sobre nuestra publicación. Ni en el debate pudieron olvidarnos.

Aparte de que los trolles siguieron dandonos papita a la hora de la cena, sus ingresos a nuestra señal nunca bajaron de 2,500 personas. Sí, hubo uno que al amparo de lo oscurito que significan los trolles, sin haber para qué nos mentó la madre, y minutos antes de iniciar el día de la jefecita. Claro que nos dolió, pero… de ahí no pasó.

Tanto Esteban como Toño y ni se diga nuestros lectores, saben que por años impulsamos la idea de que Ochoa era el mejor gramo por gramo para la reelección, hasta que el primero pidió al segundo: “Mándame a Contacto a .hingar a su madre…”. La decisión, dicen los que vieron, medio incomodó al alcalde y respondió: “Señor, Contacto es mi primer aliado, cómo va a ser eso…?”. Y que el de San Juan del Río repitió con tal tono de voz que se alcanzó a escuchar hasta la colonia Maderera, donde nos encontrábamos: “A .hingar a su madre…! ¿Quedó claro…?

El jefe de la comuna, aún en funciones, quien no tenía ninguna obligación de obedecer la sentencia para nuestro medio, a los pocos días vimos que obedeció la orden sin chistar. Acudimos a Tesorería Municipal a solicitar un descuento en el Predial, a lo que todos tenemos derecho, nos lo pidieron por escrito, lo hicimos, y ya hace tres meses de eso, ni siquiera nos han respondido.

Entonces, inocente que es uno, caímos en acuerdo por qué las .inchurrientas computadoras de Reaudación de Rentas del Estado aplicó un algoritmo, candado, para la mayoría de mis vehículos a fin de que no pueda plaquearlos y menos que aproveche los descuentos.

…

Siempre dijimos que se daría un choque de trenes en el debate, que entre Enríquez y Toño habría un topón de alarido por lo bueno que son ambos para eso de la improvisación y la controversia.

Empero, anoche, el Ochoa que estuvo en el debate no fue el que conocemos. Nada más en su saludo de entrada se equivocó y balbuceó para adentro.

Tengo una nieta de 8 años que admira a Toño y lo observó, y no se lo guardó. Pronto preguntó: “Oye mamá, qué le pasa a Toño, si él es muy rapido en el hablar…”.

No sabemos mucho de él, porque desde que acabó mandándonos “a la .hingada…” no tenemos idea de quién lo preparó, si es que alguien lo preparó a pesar de que no lo necesitaba, o si sus “compadres” del gobierno lo mandaron a entregar la plaza. Al fin que lo sabemos todos, el jefe de campaña es el gobernador.

Sin duda, pasó algo de eso, y como nos mandó a la .hingada, no tenemos por qué taparle, pero para nosotros fue él el que llevaba algunos alipuces entre pecho, oreja y espalda.

Y al final, nada más fue a regarla. Muchas veces se preparó en diversos escenarios dirigiéndose a las masas y lo hizo excelente. Anoche no fue ni su caricatura.

…

Una y otra vez le he pedido al jefe de campaña de Toño que se preocupe por la aplanadora con la que tendrá que lidiar en el doctor José Ramón Enríquez, que se olvide de Contacto, pero no, ahí van.

Los trolles, que son un par de burros, dicho con respeto a los jumentos, anoche se explayaron hacia nuestro medio. Uno, diciendo que el director estaba entrevistando a su patrón, otro, que Contacto ya es de Enríquez, etc., etc..

Y les comento algo, para que se vayan sujetando bien. No andan tan errados.

Sin embargo, haiga sido como haiga sido, les aseguro que Contacto Hoy seguirá siendo un medio periodístico plural, abierto a las ideas, dispuesto a mantener la línea que hemos seguido durante casi medio siglo.

Es que, anoche se fijaron solo que publicamos detalles de la participación de Enríquez, pero la realidad es que durante la campaña hemos subido materiales de Emanuel Reyes, “El Termi”, de Héctor Sendel y hasta de Lupita Silerio. Y no publicamos más porque uno le tiene miedo al gobernador y los otros le tienen miedo al INE, creen que los sancionará por andar pagando publicidad, cuando lo nuestro es periodismo puro que nada tiene qué ver con los espacios pagados.

…

Unos mil 406 millones de católicos en el mundo tenemos nuevo guía espiritual en el Papa León XIV, quien viene a suceder al Papa Francisco, con la esperanza de que su evangelización y austeridad pronto llegue a todos los rincones del mundo.

El cardenal norteamericano Robert Francis Prevost, o León XIV, es un pastor que los últimos 20 años los pasó entre las clases menesterosas del Perú, viajando mucho a lomo de mula o en autobuses urbanos para cumplir con su compromiso con Dios.

Tiene algunas similitudes con su antecesor Francisco, pues está identificado como un prelado proveniente de la orden agustiniana o de San Agustín, que mucho se parece a los orígenes de Francisco por su profesión jesuita, de la Orden de Jesús, en la que los pastores deciden llevar una vida en la justa medianía, sin que sobre, pero sin que falte.

El extinto Papa Francisco, según recuentos, siempre fue congruente su decir con el hacer, alcanzó a hacer una fortuna de 100 dólares y nunca tuvo ninguna propiedad.

La Orden Agustiniana se parece mucho a la jesuita en la que no son los bienes los principales motivos de la vida, sino la congruencia en la evangelización siempre ajustada al ejemplo de Jesús.

…

Vaya ruido que está haciendo el arribo de Luis Enríque Benítez a Morena, o más propiamente dicho, al equipo de campaña del doctor José Ramón Enríquez Herrera.

No faltan los que le critican a Joserra por “haber revivido ese cadáver tricolor”, pero…lo importante no es lo que vaya a hacer en Morena, sino que lo que hacía ya no lo hará más en el PRI.

Hasta la doctora Margarita Valdez dio la nota nacional e internacional al protestar, no obstante que Benítez es fichaje de Enríquez, no de Morena.

Aunque, ya ven el escándalo que se hizo cuando Maximiliano Silerio Esparza ofreció un desayuno a Joserra. Daniela Soto, la presidenta del PRI, pidió públicamente que renunciara o lo expulsarían de manera vergonzosa.

Sobre el tema habló el hijo del ex gobernador: “Mi padre no está preocupado por la expulsión, está preocupado por el desmoronamiento del PRI y, sobre todo, de a quién le tocará cerrar la puerta…”.

La realidad es que tanto Silerio, como Adrián Alanís, Roy Guerrero, Óscar García Barrón y otros que escapan a nuestra memoria, se fueron por el desprecio de que fueron víctima en su propio partido.

Total, ya se fueron, que Dios los ayude, diríamos nosotros, pero no, ahí viene la aburridora: “Silerio ya está senil…”, ya no suma. Lo mismo dijeron de Roy que tiene mucho menos de la mitad de la edad de Maximiliano, pretextan incluso que “le estaban haciendo daño al partido…”.

Ya en serio, también diríamos que a nosotros nos gustaría ver, quién carajos será el que dé el último cerrojo al edificio tricolor de Domingo Arrieta y Lerdo. Algo que se alcanza a ver ya muy próximo. Y no es que nos guste o no, que queramos o no, es el producto de lo que han sembrado durante casi cien años.

…

Florerías hacen su agosto en mayo. El 10 de Mayo es una celebración donde miles de ciudadanos quieren festejar con todo y agradar a quienes les dieron la vida, y una muestra muy socorrida son las flores.

Lo único malo de esto es que las florerías de la capital hacen su agosto en pleno mayo, pues sorpresivamente y a pocas horas del festejo del 10 de Mayo incrementaron los precios de los ramos y arreglos en más del 50% o si es que más.

Como ejemplo el jueves la docena de rosas aún tenían un precio de 199 pesos, pero para el viernes ya se ofrecían en los 300 pesos.

Arreglos que costaban 300 pesos este sábado por la alta demanda ya se cotizan en 500 y 700 pesos.

Al parecer los dueños de estos negocios aprovechan muy bien la ley de la oferta y la demanda, también la alta afluencia de clientela, pero queda claro que ellos no celebrarán esta fecha tan significativa para los mexicanos, pues con estos aumentos demuestran que ellos no tienen progenitora…

…

Otros que tambien hacen su agosto, pero todo el año, son las casas de empeño, las cuales son un verdadero negociazo, y esto porque literalmente y sin exagerar le sacan todo el provecho posible a la gente que acude a ellos por una urgencia o necesidad.

Y desde que uno ingresa ya se siente que está entrando a la cueva del lobo, pues sabe que llevará todas las de perder.

De inicio valuadores malacarientos, sin experiencia, sin preparación, pues dependiendo de las ganas o los ánimos que traigan es lo que prestan por alguna prenda.

La mayoría de los negocios de este tipo prestan el 70 por ciento del avalúo, pero esto no lo cumplen otros, es una completa gandallez de algunos el dar míseros 800 pesos por un celular de buena marca en condiciones de nuevo y costo real de 3000 pesos, 500 por una bicicleta que cuesta más de 2000, o 150 por una licuadora que se compró en 800-900 pesos. De joyas, pantallas, videojuegos ni se diga, también les da por abusar.

Pero así es el negocio y la ganancia de estos giros, hacerse con migajas de aparatos y enseres que a todas luces cuestan mucho más y revender ahora sí en su precio real los objetos comprados o empeñados.

A lo que se suma el monto de los intereses, que para un cliente en apuros económicos a la larga serán difíciles de costear, por lo que le sale mejor hacerse a la idea de que perderá su prenda.

Aunque haya una reglamentación que trata de poner orden en estos empeños, es necesario que continuamente se les vigile, por lo que no sería mala idea que acudieran clientes encubiertos para checar la forma de operar y la preparación del personal para evitar que sigan sangrando y abusando de la gente.