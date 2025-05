Alvin, el primer ciclón tropical

El huracán Alvin se perfila como el primer ciclón tropical de la temporada 2025 en el océano Pacífico, coincidiendo con el inicio oficial de la temporada de huracanes el 15 de mayo. Aunque aún no se ha formado ni se ha definido su trayectoria exacta, las autoridades meteorológicas lo identifican como el primer sistema que podría desarrollarse en esta temporada.

Alvin es el primer nombre en la lista oficial de ciclones tropicales del Pacífico para 2025, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La temporada de huracanes en el Pacífico comienza el 15 de mayo y se extiende hasta el 30 de noviembre.

Hasta la fecha, Alvin no se ha formado ni se ha emitido una trayectoria oficial. Cualquier información que indique fechas específicas de impacto o trayectorias debe considerarse especulativa.

En caso de formarse y seguir una trayectoria hacia México, los estados que históricamente han sido más vulnerables a ciclones del Pacífico incluyen:

• Baja California Sur

• Sonora

• Sinaloa

• Nayarit

• Jalisco

• Colima

• Michoacán

• Guerrero

• Oaxaca

• Chiapas

No obstante, es importante destacar que, al no haberse formado aún Alvin, no se puede determinar con certeza qué regiones podrían verse afectadas.

En redes sociales han circulado mensajes alarmistas sobre Alvin, incluyendo afirmaciones de que impactará como un huracán de categoría 5 en el noreste de México el 20 de mayo. Estas afirmaciones carecen de fundamento y han sido desmentidas por autoridades como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Hasta ahora, no hay evidencia científica que respalde tales afirmaciones.