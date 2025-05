+ Vivimos de cerca el traka traka del día

+ Choque lamentable entre Enríquez y Héber

+ Presenciamos en primera fila el jaloneo

+ Esto es lo que pasó minuto por minuto

“Si vas a contar otra mentira, por lo menos cámbiale el final, para que te lo crean…”

Nadie nos lo contó…¡Si quieren saber cómo ocurrió el topón que se registró esta mañana entre José Ramón Enríquez y Héber García Cuéllar, se lo contamos con la única condición de que no le pongan el sello de “FALSO”…..SUCESO.- Sin exagerar, tenemos más de 40 años desayunando en el Hotel Gobernador, precisamente en el restaurante Rincón de Analco, donde se produjo el triki traka entre el candidato de Morena y el director del Canal 12, García Cuéllar. Él mismo lo sabe, porque ahí nos hemos encontrado infinidad de ocasiones…..TIEMPO.- Hoy llegué al comedor alrededor de las 11:00 horas. Me senté en la mesa que casi siempre ocupo, en la parte central del segundo nivel, y apenas me instalé cuando me enteré que Enríquez y varios de sus colaboradores (algunos llevaban el chaleco verde, color que también llevaba José Ramón y este servidor) ocuparon varias de las mesas, la única que estaba sola era la del centro, casualmente a dos o tres metros del candidato de Morena y sus acompañantes, por eso puedo asegurarles que lo ocurrido es lo que les estamos contando. Enríquez ni se había enterado de mi presencia. Hubo un momento que se levantó para atender en el lobby a gente del Partido Verde, y a su regreso, uno o dos minutos después, me miró y me levantó el pulgar hacia arriba, como asintiendo el color de mi camiseta, absolutamente ajena al evento en que estuvo minutos antes, del que nunca nadie me informó. Se volvió a sentar…..AVISO.- Héber, a su llegada al hotel acompañado de otro varón, se encontró con mi hijo Jorge Adrián Blanco y Lily Velázquez, ambos están trabajando la comunicación de Enríquez, y en el saludo, porque son conocidos de Héber hace muchos años, le adelantó: “Aquí vengo a echar chingazos…”…..SILENCIO.- Hubo unos minutos de silencio, algo raro flotaba en los aires. Yo procedía como siempre con mi café y mi comida, cuando hacia las 11:28 horas, García Cuéllar, que estaba en el otro extremo del restaurante en que me hallaba yo. Se levantó de su mesa y abrazado de Soraya Romero se encaminaron con visibles y contagiosas sonrisas hacia la salida. Ella había acudido acompañando al Arq. Humberto Rosales Badillo, pero…justo en la puerta el director de Canal 12 rectificó, dejó que se fuera nuestra amiga Soraya, se detuvo y saludó a la distancia a Joserra con la diestra y Enríquez le correspondió, pero no quedó ahí el saludo. Caminó a la mesa de Enríquez, unos 10 ó 12 metros de distancia, no obstante, José Ramón lo saludó. Hasta se levantó, a pesar de que García iba todo enchilado, ya lo había advertido a su llegada. José Ramón, después del saludo, le reclamó que por qué había tratado tan mal a Marisol Carrillo en su programa del sábado que hasta la corrió cuando habló bien del doctor. Se retaron y, en eso, alguien de la mesa de José Ramón exclamó: “Cálmate aviador…”, y el distinguido Heber se encolerizó. Se encararon, como echando mano a sus fierros, aunque la zacapela verbal no llegó al río. “Soy periodista y me estás amenazando…”, le gritó hasta en tres ocasiones. Enríquez le respondió: “No trates mal a las mujeres, es lo único que te pido…”, pero García Cuéllar replicó: “Me has amenazado, y no se va a quedar así…”. Héber intentó salir y todavía desde los escalones intermedios le volvió a gritar a Enríquez. “Me has amenazado”, y el candidato insistió: “Sé hombre, nunca te amenacé, no inventes”. “Lo único que te pido es que trates bien a las mujeres…”. Insistió Enríquez y García Cuéllar salió del restaurante solo, ya no lo acompañaban ni el varón con que llegó ni Soraya, pues Romero ya iría a cinco cuadras de distancia…..REACCIONES.- Más tarde, en una audición especial o en algún noticiero del 12, García Cuéllar se quejó del episodio. Pidió publicamente que Luisa María Alcalde controle a Enríquez, porque no está en sus cabales. Mencionó el “pisoteo a la libertad de expresión” con que Enríquez se está dirigiendo y qué grave sería que ganara el 1 de junio. Héber habló de “pisoteo a la libertad de expresión..”, pero con seguridad ni se ha enterado del calvario que vive Contacto Hoy desde la llegada de Esteban a la gubernatura. Ya explicamos públicamente que a pesar de tratarse de poderes autónomos, y dentro de muchas .ingaderas, ordenó a Toño: “A .hingar a su madre Contacto Hoy…”, y que aunque Ochoa trató de defenderse, le repitió la orden: “A .hingar a su madre Contacto Hoy. Está claro…?”. No .hingue Héber, ésa sí es amenaza a la libertad de expresión y en contrasentido, en vez de mirar la persecución que en términos generales venimos cargando, por cierto, no solo Contacto Hoy, se molesta porque le piden que trate bien a las mujeres. Finalizo: Nadie me contó nada, lo que escribimos es lo que ocurrió. Nadie nos ha pedido que escribamos o inventemos tal o cual cosa. Eso pasó, sin quitarle, pero sin ponerle.

