“Y los guaruras apá. Se quedan o los ponemos a cuidar a los duranguenses…”

Anónimo

El abrazo que se dieron esta mañana José Ramón Enríquez y Héber García Cuéllar es real, no es obra de la Inteligencia Artificial como sugieren algunos, pero parafraseándolo futbolísticamente el momento creen los expertos que es una goliza de Joserra de 3-0 y ya estamos en tiempo de compensación…..MAD.RAZO.- Y en términos electorales, el revés resulta dolorosísimo tanto para el Bicentenario como para su candidato Toño Ochoa. Lo veremos en la encuesta final, que reflejará unos tres o cuatro puntos más en el triunfo de Morena el 1 de junio…..PLANES.- Los planes del Bicentenario y de su candidato han quedado hechos papilla, por decirlo de la mejor manera. Les tumba todo a los prianistas y abren las puertas de par en par a la victoria de Enríquez. Héber ya aceptó que se trató de un exceso y reconoció que Joserra nunca lo amenazó. Oiga usted, el abrazo de Acatempan ha venido a reforzar los pronósticos de José Ramón, gústenos o no nos guste. Los 9 ó 10 puntos que impulsaban al oftalmólogo han subido a 12 ó 13 puntos, de acuerdo al sondeo en tierra realizado este mediodía en el centro de la ciudad por reporteros de Contacto Hoy…..RIDÍCULO.- Y a los trolles y bots del gobierno la gráfica del año viene a darles una patada en los purititos hoevos. Ya habían aceitado la maquinaria de la falsificación para arrancarse contra Enríquez, sólo que…nunca pensaron que viniera el dueño del 12 a poner orden. Los que vieron sugieren que en la oficina de García Cuéllar amaneció un documento en el que le ordenaron escoger: “Terminas el problema con José Ramón o te despides de tu auditorio…”, García Cuéllar ni siquiera alcanzó a sentarse en su oficina cuando salió junto a su hijo del mismo nombre hecho la cochinilla a buscar a su jefe. Lo hallaron precisamente en el Holiday Inn (ya se nos fue el comercial, y gratis) donde aceptó la primera propuesta. Llamaron a Enríquez de urgencia, que se apersonara raudo y veloz al cuarto referido, donde se encontró, una sorpresa claro, con García Cuéllar y García Hernández, quienes recibieron a Joserra con una actitud tan eufórica que parecían hermanos que no se habían visto en los últimos 50 años. Y a un lado del afamado cuarto estaba hospedado el presidente de la Legislatura federal, Sergio Gutiérrez Luna, quien llamó a los medios para acabarla de fregar, mejor dicho, para informar que “los paquetes electorales salen hoy o mañana de la Ciudad de México y queremos que estén atentos, seguros”, pero lo lamentable, exigió de la manera más encarecida a Esteban “que saque las manos de la elección, que procure la imparcialidad y la integridad de todos los que compiten en el proceso. Aparte, repetirle lo que mucho gritaron anoche fans de Enríquez, que “no está solo…”. “Muchos morenistas estaremos con él en todo momento y lo respaldaremos hasta la hora de las votaciones”…..

TRIUNFO.- Minutos antes, el compañero diputado Ricardo Monreal Ávila también habló con los periodistas y puso bajo relieve. “Que no les quepa ninguna duda, vamos a ganar y por mucho la capital del estado. El candidato de Morena tiene más de diez puntos de diferencia y, a menos que los electores piensen de otra manera, José Ramón será el próximo presidente municipal de la capital…”. Tras lo cual, tanto Ricardo como Sergio Gutiérrez Luna se dirigieron al aeropuerto y volaron quién sabe a dónde. Aparentemente a Veracruz, donde parece ser que también habrá zapato…..FRAUDE.- Y todos los lambiscones colegas, funcionarios y legisladores prianistas, sobre todo los fieles al Bicentenario, se quedan colgados de la brocha. Los mensajes tan sentidos, la solidaridad y la advertencia lanzada para pedir “respeto a la libertad de expresión…” han sido pulverizados por la fotografía del día y de muchos días. Sobra decir que las mentadas amenazas quedaron en un sospechosista abrazo que deja a más de uno en el más espantoso de los ridículos. No es por nada, pero deveras cómo se arrastra uno para poder comer, para mantener las aviadurías y seguir llamándose periodista. Indigno todo lo de ellos que en las últimas horas hasta quisieron invitar al “amenazado” a un desayuno, comida o cena para mostrarle su desmedido respaldo y, sobre todo, le ofrecieron su vida con tal de exigir respeto a los postulados de Francisco Zarco…..REVERSA.- Mientras tanto, en la Fiscalía General en el Estado: “Me van a disculpar, pero todo lo que habíamos hablado ayer, se cancela. Olviden la actuación realizada anoche en la casa de Enríquez. Y archívese el tema…” dicen que dijeron y que del asunto de los cincuenta guaruras y cinco camionetas que resguardaban a don Héber, luego hablamos…..APROBADO.- Si a ustedes todavía les queda duda de quién va a ganar el 1 de junio, a nosotros no. Estamos ante uno de los episodios mediáticos más positivos de la campaña para Enríquez, mientras sus adversarios no hallan dónde meterse para desdecirse de todo lo que le echaron por “las amenazas”. ¿Quién sabe si García Cuéllar todavía teme por su vida? pero, pensamos que todo ha sido olvidado, así de fácil.

Saludos