+ El PRIAN está “empinando” a Toño Ochoa

+ Sus “compadres” están entregando la plaza

+ La promoción en redes, apoyada por puro “troll”

+ Los “trolles” opinan la voluntad del gobierno

+ Y como no existen, no votan por ninguno

“Sus compadres están entregando la plaza que busca Toño Ochoa…”

Si sabe Toño, malo, pero si no sabe, peor. Todos, para decirlo rápido, los “ciudadanos” que salen a respaldarlo en redes sociales son de hule. Viles “trolles” del Gobierno del Estado, sin sentimientos, sin carne y sin hueso que, obvio, no podrán votar…..

COMPADRES.- No tenemos idea quién es el que le está haciendo la publicidad en trolls, pero la sociedad, que se sepa, no es pendeja. Entre a sus perfiles y no tienen más de 100 seguidores o amigos en común…

TABLAS.- Los “trolles” son los que tienen como premisa una marcación personal a Contacto Hoy para negar nuestro trabajo, a pesar de llevar fotografías y videos, como la persecución militar, que seguro ya tiene ocupados a los mandos de Comunicación investigando “quién chingados nos informó del incidente…”. Circunstancia ante la que volvemos a pedirles, como hizo el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que se olviden de nosotros. Nosotros hace tiempo queremos olvidarnos de ellos, pero son tantas las tonterías que no podemos apartarnos o salir de nuestra obligación. Nosotros hemos demostrado que los medios pueden sobrevivir sin las humillaciones a los medios. El asunto, al menos con nosotros, lo tiene perdido la administración estatal. El gobernador prefiere quedar bien con sus inútiles antes que aceptar nuestra razón. Y bueno sería que le apuraran a sus proyectos, porque les restan 1,219 días y contando. Y les quedan 11 días para seguir desgraciando el municipio de la capital. Una vez más le pedimos al gobernador, y si lo quiere por escrito, se lo hacemos, ¡ya olvídenos! que nosotros estamos olvidándolo y con tan buena marcha que, lo menos que pasa por nuestra mente es el regreso, no nos interesa, para que no se confundan…..

PLURALES.- Nuestra independencia nos permite fortalecer la pluralidad, que deben tener todos los medios de comunicación. Hemos dado información prácticamente de todos los aspirantes a la alcaldía de la capital, y si no hemos incluido a otros es porque no les interesa, no han aceptado nuestras invitaciones, y que quede claro, ningún interés tenemos en que gane fulano o sutano. Nuestro papel no tiene fecha de caducidad, no tenemos preferencia por ninguno, quien gane el 1 de junio, a querer y no tendrá que aguantarnos, porque nosotros aquí seguiremos con la ayuda de Dios Nuestro Señor. Que les quede claro, no depende del capricho de ningún mortal. Solamente está expuesta a la voluntad divina, moraleja: Los políticos se van, nosotros nos quedamos, ¿estamos?…..

RESUMEN.- No pocos encuentran una clara muestra de que los “compadres” de Toño están entregando la plaza. Ni siquiera los conoce como para permitir que le dirijan su promoción. Lo están ridiculizando de la peor manera, puesto que los “trolles”, aunque compren más, no votarán, ni podrán meter las manos al conteo que, se advierte a leguas, perderán y por mucho frente al torbellino, que sí es ave de las tempestades. No le cae a muchos, pero lo aceptan los que deben aceptarlo, tan tan.

