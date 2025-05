Siete días de grilla

La síntesis de la semana que termina fortalece la presencia de Morena en la capital, que sumó de manera positiva el sainete que provocó el encargado del Canal 12 y del que les platicamos casi en vivo.

El tongo provocado por el director del canal, Héber García Cuéllar, le dejó a José Ramón Enríquez unos tres puntitos que le cayeron del cielo.

Nunca erramos cuando dijimos que la pelea iba a ser entre dos. Es entre José Ramón Enríquez y Toño Ochoa, cuyas tendencias del voto ratifican que el morenista le saca más de diez puntos de ventaja al prianista. Y para los días que le restan a la promoción, es correcto suponer que este arroz se está cociendo con lentutid, pero parejito.

Las diferencias entre uno y otro candidato son las perspectivas futuras con uno u otro suspirante. Enríquez tendrá un mejor acercamiento con el Gobierno Federal y Toño tendrá que esperar a ver cuándo Doña Fede se acuerda de Durango.

Aparte de que los progamas sociales con José Ramón tendrán un mejor impulso, vista la cercanía con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Es absolutamente comprobable que las cosas no andan bien para el candidato prianista Ochoa Rodríguez. Resulta por demás jocoso y lamentable que cada promoción de Toño es aplaudida por los mismos “trolles” del Gobierno del Estado.

Los “trolles”, como no existen, son parte de un todo que a la vez resulta una nada. Le echan toneladas de confeti a Ochoa, pero…lo sabe la gente, esos seres invisibles no podrán votar. Todo es cosa de entrar a los perfiles de los “aplaudidores” para confirmar que casi la totalidad son pensadores de humo que, aunque quieran, no podrán hacer más por su candidato.

…

El traka traka que organizó el director del Canal 12 en el restaurante Rincón de Analco del Hotel Gobernador, acabó dándole puntos a Enríquez, sobre todo cuando pidió y obtuvo escoltas porque temía por su vida.

No ha de haber temido mucho, porque al día siguiente temprano se encontraron los amenazados y amenazadores fundidos en un abrazo tan auténtico, que para muchos parecía la mera verdad.

Ahora, cuentan algunos, el encargado del 12 jura que nunca pidió disculpas a Enríquez, que fue una falacia, y que seguirá tratando al aspirante como siempre.

No creemos, porque el juramento lo hizo ante el dueño del canal, que es amigo de Enríquez, y quien advirtió: “No habrá otra oportunidad…”, realidad que también tratan de ignorar los dos García.

…

Saben nuestros seguidores que involuntariamente presenciamos el intento de pelea entre Héber y Enríquez, y que por momentos pensamos interponernos para evitar que se mad.rearan.

Estábamos a un par de metros de la mesa en que se dio todo el escándalo, que escuchamos todo, que vimos todos y que nadie nos contó absolutamente nada.

Ese día, lo recuerdo para los que no alcanzaron a leerlo. García fue hasta la mesa de Enríquez, unos quince metros, y luego de advertir a los laguneros que acompañaban a José Ramón que “los laguneros me la p.lan…”, la idea era sacar de sus casillas al aspirante de Morena, lo dijo a su llegada al hotel, “aquí vengo a echar chingazos” y lo logró. Joserra estuvo muy cerca de descontarlo, debido a que antes, cuando dio su mensaje a los laguneros, Enríquez se levantó y pidió respeto, especialmente a las mujeres, pues hace ocho días primero invitó a Marisol Carrillo a su programa y luego la corrió de la manera más grosera que pueda uno imaginarse al decirle: “Yo soy el que manda aquí, si no te gusta el formato del programa puedes irte…”. Y le señaló la salida.

Enríquez le pidió “que se portara bien, sobre todo con las mujeres, porque esto, te aseguro, va a cambiar pronto, quizá antes de que regrese a la alcaldía…”. José Ramón, que es cuaderno del dueño del Canal 12 se refería a eso, a su amistad con el patrón de Héber, nunca amenazó como gritoneó el conductor. Le advirtió que hablaría con su cuate, algo que pasó de noche para García.

Minutos después del amenazadero, Enríquez llamó a su amigo, quien luego se comunicó con el que escribe para preguntarme la síntesis del desencuentro y, sobre todo, si en realidad hubo amenazas. Le respondí que nunca escuché nada de eso, tras lo que mi interlocutor me aseguró: “Este problema yo lo resuelvo entre hoy y mañana, puede darlo por seguro…”.

No hacemos más grande el cuento, el martes tempranito José Ramón y Héber se encontraron en una habitación del Hotel Holiday Inn, donde los reporteros registraron las disculpas y la promesa de que “me voy a portar bien…”, refiriéndonos puntualmente a la forma como trató a Marisol. Tan tan.

Este comentario estaría sobrando, somos acérrimos enemigos de andar comiendo perro, aunque a veces a algunos colegas se les olvida esa máxima periodística y se comen al perro más inofensivo.

…

Esa vez, también vino el líder de la legislatura federal Sergio Gutiérrez Luna, quien pidió al gobernador Esteban que saque las manos del proceso, que ya se sabe todo lo que preparan para el 1 de junio.

Y lo hizo responsable de lo que suceda a los paquetes electorales y a los candidatos que están compitiendo.

También se sabe, le dijo, que unos 500 vehículos nuevos están siendo utilizados en la promoción de Toño. Pertenecen al gobierno estatal y, ni siquiera han sido rotulados, para que nadie se dé cuenta.

Además, lo que insistió Gutiérrez Luna, también está documentado, que los gobiernos estatal y municipal en esta capital están utilizando a prácticamente todo su personal de tropa y de confianza en el reparto de tripticos, cachuchas y baratijas mil a nombre de Ochoa.

Están empleando a la burocracia, lo mismo en horas de trabajo que en horas de asueto, en el compromiso de que el tiempo de asueto se lo repondrán en lo sucesivo con días de descanso. A eso se refirió Gutiérrez Luna.

…

A propósito de bicicletas, y como se acerca el día de la Libertad de Expresión en México, el 7 de junio, el gobernador Villegas ya decidió a quién entregarle el Premio Estatal de Periodismo.

Nada nos preocupa sobre ese particular, los premios para nosotros son lo de menos. No representan un peso, de modo que pueden dárselo a quien guste.

Claro, será galardonado el que haya destacado como el más lambiscón, pero…no es ninguna agrupación periodística la que ha decidido tal premio, el mandatario le ha indicado a la organización a quién escoger para ese devaluado trofeo.

Sobra suponer que el premiado no será de Contacto Hoy, porque eso lo ha prohibido el señor jefe político del estado convertido en el más fiero jefe de campaña de Toño Ochoa.

…

No hay para qué preguntarle a las encuestadoras cómo van los aspirantes a la alcaldía de la capital. La distancia de Joserra a Toño es definitiva, especialmente si se juega limpio.

La delantera que le saca Enríquez a Ochoa es tal que todas las encuestadoras coinciden en que el próximo alcalde será José Ramón, aunque pongan a miles o millones de “trolles” a echar loas y bendiciones a Toño.

Es que el aspirante morenista asegura que además de los programas del Bienestar insistirá mucho ante la Presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar los programas que impulsan ahora a 8 de cada 10 duranguenses, pero todavía hay mucho qué hacer en ese terreno. Hay sectores sociales todavía olvidados que tienen que recibir la ayuda del Bienestar.

…

Oiga usted, en serio, qué poca sensibilidad de los panistas que se reunieron ayer con Toño y dirigentes nacionales. Se tomaron la foto para la historia en la que aparece un disminuido físico en el suelo y aguantando las inclemencias solares en sus terribles condiciones.

Nadie, ni Jorge Romero, Ricardo Anaya o Toño Ochoa, que estaban en el evento, tuvieron la empatía como para levantar a aquella persona, subirla a una silla, una silla de ruedas o por lo menos tomarle una gráfica en otras condiciones.

No tuvieron mad.ere, en serio, cómo exhibir a ese hombre en tan humillante y discriminatoria condición. No hay para que ir a Estados Unidos a que nos discriminen, con la de los panistas tenemos.

Ojalá puedan ver la foto para que sepan de lo que estamos hablando, nosotros la tenemos, pero nos apena, nos avergüenza publicarla en la manera tan ruin en que se trató a esa persona, que no tenemos el gusto, pero que en la apariencia votará por el PAN. Yo, en su lugar, los mando mucho a .hingar a su mauser antes que permitir se me tome una fotografía en esas condiciones.

…

Mientras cerramos el presente comentario se está celebrando el juego entre los Amigos de Enríquez (la mayoría santistas) y las Leyendas del América.

Las Águilas no son santo de mi devoción, y menos el primo Cuauhtémoc, sobre todo después de las tiznaderas que ha hecho por allá en Cuernavaca y la Ciudad de México.

Es obvio, ya no juegan ni la mínima parte de lo que alcanzaron a desarrollar, pero todavía quedan algunos chispazos en esos ex jugadores.

Repetimos, no le vamos al América, ojalá que Daniel “El Hachita” Ludueña, Matías “Toro” Buoso, Rodrigo “El Pony” Ruiz, Enríquez y compañía llenen de cuero a los amarillos, que seguramente tendrán lleno en el graderío del ITD.

…

El aplausómetro se inclina más por Héctor Sendel del Partido Encuentro Social que por Pancho Franco, de MC. El emecista, si se duerme, será alcanzado por el primero.

Aunque, queden como queden las cosas, ni uno ni otro alcanzarán el podio. Los trofeos ahora están a mucha distancia y, aunque Sendel tuvo un excelente debate, Pancho no tanto, de modo que, no perdió, pero tampoco ganó.

La política, la definen los clásicos, como el arte de comer mierda sin hacer gestos, y no nada más sin hacer gestos, sino que terminándose el primer plato hay que pedir otro más copeteadito.

…

Casualmente nos encontramos a un especialista médico, eminencia él en su profesión, que acaba de renunciar al Hospital 450, porque no tiene ni algodón o gasas para las curaciones.

Y de la misma manera han renunciado otros a su noble tarea “de curar el dolor es obra divina”.

Renuncié porque no hay para cuándo se resuelvan las carencias del hospital,y los problemas no son para el hospital, sino para el personal que, desde luego, no tiene forma de ayudar a esos miles de pacientes que o mueren o terminan complicándose sus condiciones. Eso dijo el especialista que nos pidió no mencionarlo, pero que mejor tiró el arpa.

…

Y en el Hospital del ISSSTE el personal anda vomitando por todas partes. El Hospital “Santiago Ramón y Cajal” está invadido por una plaga de cucarachas y algo que parecen chinches.

No quisiéramos saber de las infecciones con que han de estar lidiando en camas y quirófanos. El puro nivel médico de Dinamarca.

…

Y ya que hablamos de salud, cada año es común que en esta temporada de calor se presenten condiciones que favorecen la aparición de pediculosis.

Este problema se da principalmente en las escuelas, por lo que se debe poner atención para prevenir o en su caso detectar este problema.

Y es que aunque suene exagerado, la propagación ocurre por el estrecho contacto entre alumnos, debido a que hay salones con sobrecupo, por lo que algunos están apretujados, sin contar que por su naturaleza los alumnos son muy efusivos o afectivos, a cada rato se están abrazando.

Este tema no es para asustarse, sino para tomar acciones, que los padres de familia estén informados sobre el comportamiento del piojo, la liendre, y saber cómo tratarlos, de manera especial en esta temporada del año, que es cuando aumentan los casos.

Parece increíble pero la escasez de agua por las altas temperaturas también puede ser un factor de riesgo para la propagación de este tipo de problemas, como sucedió el año pasado, cuando se reportó pediculosis en 17 escuelas de esta ciudad.

Por lo que también las instituciones educativas deben saber cómo actuar al respecto, para que si llegan a identificar algún problema de esta naturaleza sepan qué hacer para establecer un cerco sanitario y poder subsanar la situación, incluso hasta repartir champú en la población escolar para un mejor control.