“Está científicamente comprobado que solo el amor y el dinero son inocultables…”

Anónimo

Antes que nada una sincera felicitación al secretario de Finanzas, Franklin Corlay Aguilar, por el pachangón. Olvídense de lo gastado, los gustos de alta gama es lo que debemos reconocerle…..BILLETES.- Franklin demostró a Durango para qué es el dinero, para gastarlo en ése u otros gustos. No les presumo, pero el que escribe también ha tirado la casa por la ventana en celebraciones similares. Claro, hay niveles y ni qué comparar con lo del sábado…..RIQUEZA.- Si Franklin es billetudo y con los cuernos de oro, puede hacer ésa y otras pachangas de ensueño. El problema no es el dinero gastado, sino su origen, y en eso sí debemos preocuparnos. Antes, sin embargo, no debemos crucificarlo, tenemos que darle el derecho de la duda y esperar que lo gastado en verdad venga de sus “ahorros” y no de nuestros impuestos…..FRENO.- Y eso que, aparentemente el gobernador Esteban frenó el principal atractivo, que supuestamente era Julión Álvarez, aunque así de entrada, nos apantalló con el súper orquestón y los grupos que actuaron. Me hierven los adentros en pensar que alguna vez intenté hacer lo mismo, sólo que…hay niveles. No hay comparación, desde luego, además de que nunca he sido funcionario público, porque de haber sido quizá hubiera festejado a mis hijos de esa manera o de algo que impactara de veras a los invitados, aunque se dice que hubo quienes se sintieron desairados a la hora que se enteraron que no cantaría Julión y se salieron antes de que acabara aquella noche de magia y de alta alcurnia…..ORDEN.- Anotar que otro funcionario, quizá colaborador de Corlay, hizo una carta a Contacto Hoy en la que reclama a mis hijas que enviaron a sus hijos. Y sí, sí los enviaron, porque fueron invitados, además de que ellos fueron a divertirse. Tan es así que nosotros tuvimos primero antes que nadie los videos y detalles del magno evento y no fuimos los primeros en publicarlo. La mayoría de los medios lo subió por la mañana y nosotros hasta por la tarde-noche, pero…entendemos por qué solo a nosotros nos reclamaron. Hay niveles entre los medios de comunicación, desde luego…..CHOQUE.- El caso es que cuentan los que saben que cuando Esteban se enteró de la clase de pachanga, pidió a Franklin que le bajara de perdido unas dos rayitas al derroche y que en la apariencia fue el propio mandatario quien le canceló a Julión, aunque el cantante ya tenía el anticipo y parece ser que hasta el pago por “adela”. La cosa es que el secretario de Finanzas no hizo caso, por el contrario, sumó otros espectáculos al programa, justo lo que marcó la diferencia con otras fiestuchas. Hubo incluso fuertes jaloneos entre las partes, una pidiendo alto al derroche y el otro, ni mangos, ya estaba en el camino de la ostentación y no se iba a cancelar nada. Eso no nos consta, fue un rumor, pero es mucha la insistencia, y por eso lo anotamos…..FRACASO.- Sintetizando las cosas políticas, porque realmente el lujoso evento habrá de incidir, los enterados piensan que estamos ante el repunte definitivo de un tal José Ramón Enríquez. La súper fiesta le dará al oftalmólogo no menos de cinco puntos que, a su vez, repercutirá de forma directa contra lo que había avanzado Toño Ochoa, el perdedor de la gran pachanga…..INOCENCIA.- Esto es, que por lo pronto debemos dar el derecho a la presunción de inocencia, que Franklin quebró su “cochinito” y de ahí armó la fiesta que aglutinó como no había ocurrido hace muchos años, pero mientras no se demuestre que la fiesta la pagamos todos, no debemos dar por hecho que se trató de dineros públicos. Yo aconsejaría a los más que le bajen, que visiblemente no tenemos los elementos para asegurar que el billete salió de Finanzas, eso es lo primero que tendríamos que verificar para poder seguir echándole tierra a la gran fiesta…..LOCURA.- Habría que añadir, para pasar a otra cosa, que según mis abuelos: Nada más el amor y el dinero no se pueden ocultar. Eso es saber gastar, aunque el gran perdedor haya sido Toño, y a su vez Esteban. Por desgracia, viene la enorme celebración cuando estamos a unos días de ir a votar. Eso es lo que no tiene perdón de Dios. Los duranguenses les cobrarán con IVA…..ASALTO.- No es casualidad, es una verdadera hijez de la ch.ngada la que le han hecho en cuatro torneos consecutivos al Cruz Azul. El América no ha podido derecho con la Máquina, y las cuatro veces que se han topado en finales o semifinal, como la de ayer, el “Ame” ha ganado por un penalty. Ni mangos, ésa que se la traguen los fans americanistas…..NERVIOLINA.- Ha de saberse que la proveedora de banquetes del Municipio pidió al director de Finanzas que le paguen, que ya le deben mucho dinero. El funcionario le contestó de manera muy atenta que pasara hoy a la Dirección de Finanzas por su dinero y lo que encontró fue un despido o cancelación de cualquier negocio. Y, por otro lado, se asegura que Toño se reunió con los proveedores del hospitalito para exigirles que así como los ha ayudado con contratos, ahora le pongan para la campaña, y parece que hasta le puso cifras a cada uno. Ojalá no sea cierto, pero de resultar positivo, se confirmaría que están hechos un manojo de nervios en el PRIAN.

