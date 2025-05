+ Sabemos de dónde salió para súper pachanga

(Hoy, por tratarse de un tema extremadamente delicado, entregamos doble columna, o sea, una columna más que la ya compartida temprano)

Ya tenemos una idea de cómo salió tanto dinero para la quinceañera del año, o del siglo, nos llegaron documentos en los que se precisa que Franklin Corlay le robó prácticamente 400 millones de pesos a un despacho legal y contable…..

ANDALE.- El abogado Carlos Pizarro Maa estuvo en nuestra redacción a detallar cómo el secretario de finanzas se quedó con su comisión por haberle resuelto el problema al gobierno del estado, sí aquel por el que estaba en el semáforo rojo fiscal y no podía obtener crédito de ninguna parte…..

CHICANA.- Mostró el postulante el documento por el que el gobierno del estado lo contrató para que liberara a Durango del referido rojo fiscal. Convinieron en el porcentaje que le correspondería, que eran alrededor o más de los 400 millones de pesos, y al final Franklin se quedó con el “pago”…..

BILLETES.- Y cómo le hizo? Sencillo, cuando el despacho resolvió el problema y se presentó a cobrar. Corlay fingió demencia, no atendió llamadas ni recibió a enviados, al tiempo que montó un despacho especial para quedarse con la comisión del bufette que sí resolvió el problema…..

PELOS.- Hace unos minutos, el abogado defraudado, en nonbre de su despacho, estuvo en nuestra redacción para detallar lo ocurrido y nos proporcionó los documentos que confirman el convenio y la cifra supuesta “a ganar…”…..

TRACALAS.- El legajo judicial en nuestro poder menciona el contrato firmado por el Lic. Héctor Manuel Delgadillo Brambila, jefe del despacho Integración Jurídica de México, S. C., y el secretario de finanzas Franklin Corlay Aguilar, en la que puede leerse en la primera hoja: “El gobierno del Estado de Durango, con domicilio Bulevar Francisco Villa 108(¿) contrata con el bufette referido la defensa de las finanzas de nuestro estado ante el gobierno federal buscando las mejores condiciones para la integración adecuada del expediente del empréstito a solicitar al sistema financiero mexicano, buscando en todo momento las mejores condiciones crediticias a favor del gobierno estatal…..

HONORARIOS.- Luego, en la segunda hoja subrayado en letra negrita, dice: “Honorarios profesionales al 25% sobre el monto solicitado a la cantidad de $1,458,414,154.00 o sea: Mil cuatrocientos cincuenta y ocho millones, cuatroscientos catorce mil ciento cincuenta y cuatro pesoscuyo porcentaje en números redondos nos da un poquito más de los 400 millones de pesos más el IVA, $58,336, 726, un total de $422, 941, 264.66 es decir cuatrocientos veintidos millones, novecientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y cuatro pesos con 66 centavos…..

TIEMPO.- Precisa el documento que el pago será en forma inmediata al momento que se genere el pago o depósito a la cuenta bancaria del gobierno del estado. Hasta ahí todo bien, se hizo el trámite ante el sistema financiero nacional. El dinero se le depositó al gobierno, pero a partir de ahí empezaron los problemas. El alto funcionario estatal se hizo el occiso y al tiempo, cuando de plano no tuvo para dónde hacerse, se encontró con el Lic.

Pizarro Maa y le advirtió que no habría ningún pago, que el asunto lo había resuelto otro despacho no obstante que el tema estaba finiquitado. No tenía para qué intervenir otro despacho a favor del gobierno. El asunto es lo que en el argot jurídico denomina una auténtica “chicana”, pues ahora se ha podido aclarar que Franklin abrió un despacho express al que le comisionó lo que ya estaba resuelto y en el supueso el pago se le hizo sin problema al nuevo despacho, aparentemente propiedad del mismo funcionario de la Secretaría de Finanzas…..

BRUJULA.- Entonces, ya no busquemos de dónde salió tanto dinero para la escandalosa quinceañera del sábado pasado. Los más de 400 millones de pesos birlados en mero jale limpio daban para eso y más.

