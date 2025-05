+ Franklin le birló 364 millones a abogados

“Ya vámonos, esto ya no me gustó…”. “Ahora te aguantas hasta el final, nunca tendrás otra fiesta con estas características”

Oído en La Jacona

Le consta a nuestros seguidores que intentamos por varias vías defender al secretario de Finanzas, Franklin Corlay, y, sobre todo, preservar la inocencia, pero…por la tarde nos aterraron de información…..JALADAS.- Les platicamos ayer que vino el Lic. Carlos Eduardo Pizarro Maa a platicar sus historias y a tratar de adivinar de dónde salió tanto dinero para el pachangón. Asegura que hace poco más de dos años, cuando las finanzas estatales estaban en semáforo rojo y cuando nadie daba un cacahuate por la administración estatal, Franklin acudió al despacho Integración Jurídica de México a pedir auxilio para quitar la tal mancha colorada. Acordaron que el despacho cobraría una comisión del 25 por ciento, y como se trataba de más de mil cuatrocientos millones, la comisión arrojaba algo así como 364 millones de pesos. Asegura Pizarro que de inmediato se pusieron a trabajar y tardaron alrededor de seis meses para alcanzar el objetivo y borrar el semáforo rojo por el que nadie prestaba un quinto. Hasta ahí todo bien, pero…cuando el despacho intentó cobrar su comisión, Franklin nunca respondió, y para su sorpresa, la tal comisión ya la había cobrado un despacho creado ex profeso por Corlay, al que le pagó sin problema, como diciendo que el nuevo despacho hizo todo el trabajo y al final les salió con la peregrinada de que el nuevo y desconocido despacho es el que hizo todo el trabajo, y a ese sí le pagó de inmediato. El despacho, asegura Pizarro, lo ideó Franklin a última hora, es suyo, y a la larga se agandalló la referida comisión. Es por eso que Corlay tiene en bancos el dinero que no se va a acabar ni haciendo una pachanga diaria como la del sábado, en la que las invitaciones se hicieron en Ipad a cada suertudo invitado. Sorprende que esta vez hasta medios afines a Esteban le han pegado de lo lindo a Franklin, lo que confirma que ya no lo quieren en Finanzas, pero…hay un pero. El funcionario no precisamente está pensando renunciar. Y el máximo responsable sigue siendo Esteban…..MEMORIA.- A eso se refería el señor Franklin el día que nos comentó. Ustedes andan batallando por miles de pesos, cuando aquí se manejan cientos o miles de millones de pesos. No lo dijo, pero lo intuimos, “no sean pendejos…”…..CHISMARAJO.- Se dice que el gobernador Esteban no sabe nada de los malabares que hizo Franklin para sacar a Durango del rojo fiscal, y quizá tampoco de la chicana que le está juando al despacho arriba mencionado. Aunque, como luego dicen: Si sabe, malo, y si no sabe, mucho peor…..HISTORIAS.- Los que saben de leyes y códigos penales estiman que por la concurrencia a la fiesta de fiestas se reunieron unos 3000 años de cárcel en un solo lugar. Se juntaron un montón de saqueadores que han dejado temblando a Durango en los últimos tiempos. La Guardia Nacional debió llegar con tres o cuatro tráilers “caja seca” para carrucharlos a todos. Vaia vaia, sí que movió a Durango la quinceañera de quinceañeras…..S.O.S..- Esa es una de las razones por las que pedimos al mandatario estatal que se preocupe por sus problemas, por las jugarretas que les están haciendo sus mismos colaboradores, y que se olvide de Contacto Hoy, que no dudamos, han de estar pensando que es venganza en su contra, pero…les juro que no, nosotros estamos buscando nuevos aires, aires verdaderamente progresistas en el país o en el exterior, porque aquí lo único que se respira son lloriqueos, lamentos, justificantes para no hacer nada y eso, se los confieso. Ya me hartó…..NÚMEROS.- Saben nuestros lectores que el Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, es columnista nuestro desde hace muchos años, y cómo creen que hemos obtenido información privilegiada, pero…la nueva es que el Municipio de Durango quitó, borró o escondió los ingresos federales de 2025 y nadie sabe con qué propósito, pero dicen “piensa mal y adivinarás”. Nadie sabe dónde quedó la bolita de muchos millones de pesos, independientemente de aquel tema que les platicamos previamente de los 600 millones de pesos que siguen “extraviados”. Y bueno, ya encarrerados diríamos que me han dejado con los ojos abiertos la clase de engañifas con que nos quieren ver la cara, y eso podemos comprobarlo todos. La fama y aceptación de Ochoa llegan hasta Asia, pues diez de cada diez troles “viven” en China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y por lo visto hasta en Timbuctú. Ahí les van algunos, solamente algunos, porque son miles y nos llevaríamos días identificándolos, pero son miles que usan en sus redes y que “votarán” por el PRIAN el 1 de junio. A mí no me hacen .endejo.

