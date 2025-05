+ ¿Saben cuántos marinos andan en Durango?

“Nunca llegarás a tu destino si te detienes a confrontar cada perro que te ladra en el camino”

Anónimo

No sabemos si la Mesa de Construcción de la Paz (¿) está enterada, no tendría por qué estarlo, que la seguridad electoral y social de Durango correrá (ya está corriendo) por cuenta de la Secretaría de Marina. Ya andan en nuestras calles unos 1,800 elementos, pero…se esperan tres mil para el día “D”…..S.O.S..- Si alguien estaba diseñando el “chanchullo” para el 1 de junio, se le cebó. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado que nadie ajeno se meta al proceso electoral, y menos los “magos” esos que brotan por todas partes y que cambian en un “fin fan fun” los resultados de la elección…..LEGALIDAD.- Los marinos, para que mejor se entienda, vienen a eso, a proteger el proceso y evitar cualquier tentación, y no nada más en las casillas, sino en las oficinas electorales para blindar el sistema de cómputo (viene otro ejército experto en cosas digitales) y que nadie externo pueda vulnerar los equipos o física o digitalmente para cargar su conocido algoritmo con el que los votos de uno, cuando son más, se los cargan al otro. Nanay, esta vez no será posible…..RITMO.- Esto quiere decir que si alguien pensaba manipular los resultados y repartirse los votos, se va a quedar con sus ganas, no será posible, y se sabe de un grupo de marinos que “cuidará las manos” especialmente a la archicofradía prianista que de menos le arrebató cínica y digitalmente la victoria a los aspirantes de Morena en la eleccion pasada. Ya les he platicado del asunto y de las razones por las que está aquí Andrés Manuel López Beltrán, de ponerle lupa al resultado y reconocerle el triunfo, si es que se da, a la oposición, pero sobre todo evitar que haya trácalas con los números y que los vencedores terminen con un aceptable cochupo en el banco para permitir que “otro sea el ganador…”…..PUREZA.- El propósito es que haya una elección creíble, confiable y clara, que no salgan los líderes de partidos a “hacer ganador” a sus suspirantes, aunque en las boletas el sufragio fue para otros. Tendremos –dicen- quizá la elección más tranquila y confiable de muchos años…..ASUETO.- Entre los planes aprobados por la jefa de la nación, uno llama la atención, que las policías Municipal y Estatal “se tomen el día…” y permitan que la Secretaría de Marina y demás fuerzas federales se hagan cargo. El día de las votaciones las policías Municipal y Estatal quiza sean acuarteladas o los regresen a su casa, pero la seguridad la atenderán tanto la Marina como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, de modo que nuestros uniformados tendrán un puente bien interesante, pero no podrán salir a colaborar en el “triunfo” de los aspirantes prianistas. Lo mismo que ocurrirá aquí pasará en el interior del estado, primordialmente en La Laguna, para lo que los altos mandos nacionales han dispuesto que cinco de los helicópteros artillados de nuestras fuerzas armadas también vuelen a nuestra entidad y, si se necesita, hagan rugir a sus “muñequitas”. Por eso decimos que la del 1 de junio será tal vez la elección más tranquila y segura de la historia, en la que ganará el que obtenga la confianza de los electores. Ni más, pero ni menos…..ALTO.- En esas circunstancias, es previsible advertir que los miles de “seguidores” que tiene Toño en Europa y Asia no podrán venir a votar. Aparte, le comunicamos a la oficina que compra y administra los “troles” que tampoco los de Sinaloa, Jalisco o Sonora podrán emitir sufragio. Es que, una vez que les destapamos el origen asiático de muchos de los “fans” de Ochoa empezaron a “convencer” a “bots” de dichos estados, de la Ciudad de México y de otras entidades vecinas. Así anda el asunto…..RAZONES.- Entendidas las cosas podemos advertir que un voto por Morena es un voto por Durango, tanto capital como estado. José Ramón Enríquez es candidato cercano a la Presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que a ella le interesa mucho que gane su partido, sobre todo Durango, que es una de las pocas capitales que se le han negado, y seguros estamos que a nuestra entidad, y capital, les irá mejor con Sheinbaum, de lo contrario, tendremos que resignarnos a otros tres años de rezago, de negación y de pobrezas, que al menos al que escribe ya le hartó tanta miseria. No es natural estar tan fregados y seguir peor de fregados nada más por no saber encauzar adecuadamente nuestro voto. No olviden que los pueblos tienen los gobiernos que merecen o que soportan, pero este atraso tiene que pasar a la historia el primer domingo de junio…..INVITADOS.- Entre los distinguidos invitados a la fiesta de fiestas estuvo un tal José Rosas Aispuro Torres y su estimadísima esposa Elvira Barrantes, a quienes en el supuesto anda buscando la Interpol, empezando por las policías locales. El ex gobernador estuvo en todo el festejo en La Jacona y ninguno de los muchos policías que vigilaron el pachangón pudo avisarle, de menos, que la Fiscalía estatal lo anda buscando, para que pase y deje de perdido una firma. Claro, a Aispuro y a su esposa no los detendrá nunca nadie, ellos pagaron por su libertad desde antes de acabar su gobierno.

