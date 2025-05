+ Durango, su pobreza, exige un voto a conciencia

+ Tomen despensas y baratijas, pero voten libre

+ Nadie podrá saber por quién se votó, entendido

+ Todo arreglado para que se corone el América

+ Reta Pizarro a que Corlay muestre sus pruebas

“Te acuso de ratero, no de .endejo…”

Histórica moraleja prianista

No nada más las alcaldías estarán en juego el 1 de junio, se disputará, entre otras cosas, el futuro de Durango, el desarrollo, el progreso o más de lo mismo, pobreza igual o peor, más lamentos y más justificantes…..CONCIENCIA.- La libertad, sin embargo, dice que el elector puede votar por quien guste, aunque no quiera al candidato o al partido. Su voto será verdaderamente libre, encima de la desesperación de los prianistas…..OPCIÓN.- La única opción de las cinco que puede cumplir lo ofrecido en campaña es la del Dr. José Ramón Enríquez. Está identificado con la Presidenta Claudia Sheinbaum, con todo el gabinete, con Andy y con la dirigencia nacional de Morena…..ACCIÓN.- Está desesperado el gobierno. Trae decenas o cientos de brigadas de burócratas repartiendo despensas, baratijas, gorras y hasta mandiles, pero, como dicen, hay que agarrar lo que ofrezcan, pero votar en conciencia. Entender que un voto por el PRIAN es condenar a Durango a seguir avanzando hacia atrás, hacia el estado más pobre de México, porque Chiapas, que era el más fregado, ya salió de ese vergonzante lastre y se nos escapó de las manos. Nuestra entidad, está confirmado, es la más atrasada. Sí, recibe importantes partidas federales, pero…no alcanzan para repartirse parejo entre los funcionarios. Unos, los que reparten, alcanzan más, y los otros no tanto, aunque alcanzan no lo mismo que el Secretario de Finanzas, que gracias a su histórica pachanga han salido otros adeudos bastante cuantiosos que, quién sabe de dónde sacará para pagarlos, pero tendrá que saldar antes de que le enseñen la puerta…..ENFERMEDAD.- El oficialismo cargó de nuevo contra Contacto Hoy y volvió a usar su sello de “FALSO”. También para la denuncia del Lic. Carlos Eduardo Pizarro Maa, miembro del despacho Integración Jurídica de México, quien dio santo y seña de haber sido contratado para sacar a Durango del rojo fiscal en que se encontraba y por lo que Finanzas no podía pedir ni un quinto de crédito. Tardaron, pero lo lograron y…no les pagaron. Comunicación salió ayer a negarlo todo pero…ya se los dije, en el derecho existe una figura que se llama “El Contrato Perfecto”, que es el que se hace de manera verbal, sin firmar nada. Aparte, pide el postulante que muestre el Secretario de Finanzas los documentos que refieren la liberación de Durango del rojo fiscal. Los abogados tienen la bitácora en firme de lo que se hizo. Esos papeles solo los tienen ellos. Y serán definitivos a la hora buena…la comisión famosa ya se la pagó Corlay a un despacho “patito” creado por él para birlarse más de 400 millones de pesos…..INCENDIOS.- Y hablando de bicicletas, la zona arbolada del estado, prácticamente toda está ardiendo. Reportan cientos de incendios, la mayoría fuera de control y aunque los combate personal militar, en su mayoría están desbordados. Será muy difícil apagarlos, y en casos, por lo intenso del fuego ya no queda más que esperar a que se consuma todo. En otras palabras, los incendios están arrasando el estado y como no es posible detenerlos, quizá sea obligado esperar a que la lumbre deje pelona la Sierra…..ALTO.- Y como Franklin ya se gastó todo lo que había para combatir el fuego (una parte en la fiesta de fiestas) en la que Julión Álvarez cobró y bien sin siquiera hacer acto de presencia, de modo que las brigadas contra incendios brillan por su ausencia…..BILLETES.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, denunció ayer que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, fue pillada con seis maletas llenas de billetes que trajo a la campaña del PRIAN. Hay fotos. Llama la atención que haya venido ella misma a la entrega, seña de que no confía en nadie de sus colaboradores y viajó en vuelo oficial a traer el recurso, pero la muy espléndida se dejó fotografiar en el Aeropuerto “Guadalupe Victoria” cuando llegó y cuando se fue. Qué caray!…..BARATIJAS.- Tiene varios días la administración estatal repartiendo dinero, despensas y otras baratijas intentando comprar la voluntad del pueblo, y desde anoche multiplicaron acciones. Tomen los que les den y voten en conciencia, en libertad y sin compromiso con nadie. No obstante pensamos que la compra de votos habrá de intensificarse en las próximas horas, y de ser preciso en la misma elección. Sucede siempre y ojalá ésta sea la exepción, que no vendan su voluntad por unas cuantas monedas…..PRONÓSTICO.- Nuestro pronóstico sobre la final este domingo entre Toluca y América es que gana “Papá”. Ya está todo planchado para que los amarillos se lleven la cuarta. El futbol, no olvidar, es un negocio en el que los de pantalón largo se ponen de acuerdo, ganan unos y pierden otros, pero todo perfectamente convenido. El negocio exige la cuarta diadema y todo mundo está de acuerdo, o por qué creen que suceden las descaradas “cuchilladas” contra Cruz Azul y nadie protesta, pero lo peor, que los mismos perjudicados agachan la cabeza y doblan las manos, y cuidadito que vayan a protestar, porque entonces se la cobran por cualquier vía.

