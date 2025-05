Siete Días de Grilla

El Santo Padre, León XIV, llamó a los fieles católicos a ser una Iglesia misionera que tienda puentes y acoja con los brazos abiertos a todos los que necesitan de su presencia y de su amor.

El exhorto lo hizo este sábado durante el encuentro sostenido con organizaciones católicas provenientes de todas partes del mundo en la Plaza San Pedro.

El guía espiritual de los católicos en el mundo presidió la misa en la que inició su peregrinar petrino, o su papado, en medio de una gran efervescencia religiosa frente a la Basílica de San Pedro.

…

Lo mejor que le puede pasar a la elección es que termine, y estamos a unas horas de que inicie la veda electoral y a unos días de la elección que, para variar, ha polarizado a nuestra sociedad.

La política es la guerra de las ideas, del debate y de la controversia, pero ésta se ha vuelto una lucha de lodo, de popó y de cuanta arte negra dominan los partidos, que quieren ganar por cualquier vía, ofreciendo hasta puentes aunque no haya ríos.

Los clásicos decían que en la política se vale de todo, pero…ya debería cambiar esa concepción por una lucha entre iguales, sin ventaja para nadie y que los prospectos salgan a la pelea en igualdad de condiciones.

Eso es lo que pensamos, lo que deseamos nosotros, pero la realidad nos reubica en la porquería, en la mierda, aunque se lea extraño el término que poco utilizamos, pero que mucho tuvo qué ver en la campaña.

Ganará el que obtenga la mayoría de los votos de los duranguenses y terminará ahí el proceso electoral lleno de marranadas, en donde por momentos la lucha se desenvuelve entre la cochinada y eso es lamentable.

…

Momento para pedir a nuestros seguidores que podrán votar en esta elección, que sufraguen por quien pueda garantizarles mejores condiciones de gobierno y, sobre todo, por quien tenga más posibilidades de cumplir.

Durango, no olvidarlo, lleva cien años de rezago. Es de las entidades más pobres del país, si no es que la más pobre, porque antes peleábamos esa deshonrosa calificación con Chiapas que, sin embargo, ya muestra avances que se despegó de nosotros.

Ahora mismo los partidos están volcados en compras de pánico, de votos, y poco les parece el tiempo que resta para la veda, pero aseguran que no pocos van ofreciendo dinero en efectivo por su voto y por su credencial de elector. Lo mismo de siempre.

Tienen que cambiar las reglas del juego, porque las reglas actuales son no otra cosa que una invitación frontal para que cada quien haga lo que se le ponga, legal o ilegal, pero que haga lo que guste en busca del voto.

Ojalá que los ciudadanos que acudirán el domingo próximo a las urnas puedan votar libremente, olvidando incluso lo que ahora les andan regalando por las colonias: billetes, despensas, mandiles, cachuchas y otras baratijas que, sin embargo, no valen la pena frente al valor del sufragio.

Es que por el sufragio podemos condenar a Durango a más tiempo de rezago, de atraso, de justificaciones y de promesas mil como la industrialización que nos acaban de vender.

La voluntad de los duranguenses tiene qué ver con eso, con más de lo mismo, o con la posibilidad de ver florecer a nuestra entidad. Tiene todo para cambiar su lamentable rumbo precismente con el voto. Por eso se pide antes de cruzar la boleta, valorar, recordar y medir a conciencia qué puede pasar con un sufragio equivocado.

…

Advertir a nuestros seguidores que, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros aquí seguiremos. Nosotros no dependemos de una elección. Ya hemos visto pasar muchos procesos electorales y aquí seguimos, pero lo mejor, que aquí seguiremos.

Nuestra sobrevivencia no depende de un resultado electoral. No está a expensas de un volado o cosa parecida.

La trayectoria de quien escribe se remonta a cincuenta años y, bajo ninguna circunstancia, habrá de subsistir de acuerdo al resultado. El resultado en las urnas será producto del trabajo y de la mierda utilizada para ganar seguidores, pero nosotros no podemos cambiar esa realidad, la verdad.

…

También las encuestas están por pasar a la historia como parte del juego sucio entre partidos y candidatos, pero hoy, la que puede ser el último estudio antes de las votaciones, nos deja el trabajo realizado por Demotáctica.

El estudio, además del método científico aplicado, precisa: José Ramón Enriquez, de Morena, puede ganar con un 41.70 por ciento de los votos, mientras que su principal adversario, Toño Ochoa se quedaría con un 29.20 por ciento, unos 12 puntos de diferencia que no será fácil remontar.

Pancho Franco, de Movimiento Ciudadano, quien es el que más ha avanzado hacia los favoritos, nunca despegó de 11.70 por ciento. El trabajo no refleja el crecimiento de Emanuel Reyes, “El Termi”, quien tuvo un buen desempeño durante el debate, pero no figura en estos números. Más atrás, Héctor Sendel tiene perspectivas estimadas en 2.90 por ciento, mientras Lupita Silerio se quedó en un 1.0 por ciento.

El estudio presenta cifras muy parecidas en lo que se refiere a los partidos. Se advierten triunfos tanto de candidatos como de los partidos Morena, Verde y PT.

Subrayar que la semana pasada el PRIAN anunció una encuesta en la que invierte los resultados, aunque no informa sobre el método aplicado.

No obstante, podemos decir que José Ramón Enríquez ha encabezado siempre las tendencias y de esa manera lo considera la asociación de encuestadoras de México, que asegura que, en términos generales, el oftalmólogo puntea en todos los estudios, y aunque ha despertado controversias, no le han podido demostrar lo contrario.

…

Enríquez mantuvo la distancia de Ochoa justo en el debate. Hizo las mejores propuestas y se centró en la controversia, no en el ataque personal, lo que le valió una mejor calificación.

Aparte de que ya para entonces había permeado que el gobierno del estado, a pesar de que en los inicios le negó a Toño la posibilidad de candidatura, al final acabó asumiendo el control de la campaña, le designaron su planilla y le impusieron a los operadores de la misma, nada qué ver con los planes iniciales del panista. La gente no miró con buenos ojos ese exabrupto.

…

Y al final, el viernes de la semana antepasada, vino la quinceañera de quinceañeras, la hija del Secretario de Finanzas, en la que el hombre demostró la excelencia y exentricidad de sus gustos en una pachanga que lastimó y sigue lastimando a la sociedad, porque esa noche, cuando la mayoría de los duranguenses busca formas de completar la semana, en ese festejo se gastaron, unos dicen que 100 millones, otros que 70, pero los asistentes convienen en aceptar que las cosas anduvieron entre 65 y 70 millones de pesos.

Todo iba bien, cuando apareció el lunes pasado el Lic. Carlos Eduardo Pizarro Maa para aclarar que el dinero seguramente salió del fraude que le hizo el secretario de Finanzas, Franklin Corlay, al despacho Integración Jurídica de México, S.C, que fue el que quitó el semaforo fiscal rojo de Durango, por el que no podía conseguir un quinto de crédito.

El tema ha sido muy trillado en la semana y ha sacudido a la sociedad en su conjunto, puesto que mientras el funcionario aventó La Jacona por la ventana, muchos duranguenses no tienen para dar las tres comidas.

La sociedad, o los ciudadanos, para ser precisos, se la cobrarán al candidato del PRIAN, partidos a los que se alinea el señor Corlay.

El caso, para no extendernos, ha venido a darle la puntilla a las aspiraciones prianistas, pues los duranguenses en su conjunto confirmaron la forma grosera con que se manejan los recursos públicos.

Además de que los ciudadanos han venido confirmando que aquellos anuncios pomposos que hizo Esteban de la llegada de decenas de armadoras de autos eléctricos y, sobre todo, las multimimllonarias inversiones y la creación de empleos como nunca, han pasado a ser una vil mentira.

…

Está científicamente comprobado a qué vino la gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez en vuelo oficial. Trajo seis grandes maletas que llegaron al cuarto de guerra del PRIAN.

Cuánto fue, no se sabe, pero desde luego que era un dineral que la mandataria hidrocálica esquilmó al pueblo que representa para venir a inyectarle ánimos y billetes al proceso que, aunque saquen más encuestas, no podrán remontar en las urnas.

El tema, recordemos, lo trajo a la escena la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, la que advirtió que los abogados del partido están ya trabajando en el caso y que tendrá que llegar a sus últimas consecuencias.

Sin duda, se equivocó Tere. Esos enjuagues se hacen con terceros, con personajes de mediano pelo, no de manera personal como hizo ella.

Aunque, obvio, si ella vino y entregó el pendientito refleja que no cree ni en sus colaboradores, que tuvo que venir para cumplir el compromiso.

…

El punto de quiebre entre los candidatos José Ramón Enríquez y José Antonio Ochoa será la expectativa que ha ofrecido cada uno: El doc tiene mejores puntos por su cercanía con la Presidenta Claudia Sheinbaum, mientras Toño lo único que puede presumir son los millones de metros de pavimento en la ciudad, que algunos reducen a unos cuantos metros. Del hospitalito ya hasta se olvidó.

El doctor José Ramón aprovechó de maravilla su paso por la Cámara de Senadores, hizo los amigos que necesitaba para seguir avanzando en política y ahora los está utilizando. Fueron decisivos para la candidatura que buscaban muchos otros y otras.

El PRIAN critica a Enríquez por el mundo de morenistas que han venido, entre gobernadores, senadores, diputados, regidores, alcaldes, etc., etc., a respaldar a Joserra en la campaña, no a traer dinero, como hizo Tere Jiménez.

Muchos son los morenistas que han acompañado a Enríquez a recorrer colonias, barrios y poblados, no obstante el sol a plomo, para hablar con la gente y pedir el respaldo en las urnas.

Recordamos al actor Sergio Mayer, al controversial Cuauhtémoc Blanco y sus compañeros de las Leyendas del América, la dirigencia en pleno de Morena encabezada por Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán.

Andy, por cierto, cumplió su ofrecimiento de permanecer acá hasta el final de la campaña para vigilar de cerca los avances de los candidatos e impedir lo que hicieron en la última elección, que se dejaron engatuzar por unas cuantas monedas.

…

Por último, ante los casos de sarampión que se han confirmado hasta el momento, así como otros en los que existe la sospecha de la enfermedad, no está demás que la población acuda a completar sus esquemas de vacunación, para que tanto niños como jóvenes e incluso adultos tengan todas las dosis para prevenir ésta y otras enfermedades.

Y es que a nivel nacional ya han surgido brotes de tosferina y sarampión, incluso ya se han dado muertes por estas enfermedades que se encontraban desde hace varios años ya erradicadas.

Señalar que estos son padecimientos que pueden prevenirse por medio de la vacunación, por lo cual debe insistirse en el llamado para esta inmunización, para quienes no la han recibido o bien que requieren algún refuerzo.

El hecho de que ahora se presenten casos de sarampión, obedece a varios factores, como la desinformación que aún se presenta sobre el tema de vacunación, los movimientos antivacunas, el poco interés de algunos padres de familia por inmunizar a sus hijos y también, en ocasiones, la escasez del biológico.

Aunque se trata de una enfermedad que en un porcentaje considerable cursa con síntomas controlados y un manejo sintomático, existe el riesgo de que se presenten complicaciones neumónicas, pulmonares, neurológicas, que pueden tener consecuencias posteriores.

Debido a ello es necesario que quienes no hayan recibido vacunas, o no tengan completo su esquema, acudan a recibir las dosis que les faltan y con ello prevenir una serie de padecimientos que pueden presentar complicaciones graves.