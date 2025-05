+ Vuelven a la política estilo de hace 50 años

+ “Apagón” cuando cerraba campaña Enríquez

+ El morenista se llevará el proceso de calle

+ Los “maistrines” que le “ayudan” a Ochoa

+ La fiesta de fiestas, la puntilla final al PRIAN

“Las encuestas no votan y no sirven para el conteo de los sufragios…”

Cuauhtémoc Cárdenas

Hace 50 años era común en las campañas políticas ver que cuando el principal orador estaba al micrófono, y sobre todo cuando más encendía a la fanaticada, pum, se acababa la electricidad o algo “raro” pasaba…..PATÉTICO.- El absurdo que nadie cree sucedió ayer durante el mensaje del doctor José Ramón Enríquez en su cierre de campaña. Se acabó la luz, pero…qué con eso. La logística del oftalmólogo llevaba su propia planta, porque saben cómo juegan los malosos y se acabó el “apagón”…..MEMORIA.- La pequeñez de los “maistrines” que coordinan la campaña de Ochoa brota por todos sus costados, porque además de bajar el switch, le han jugado a Enríquez con un verdadero estercolero, tratando de remontar lo que tienen perdido desde hace tiempo ……..PEQUEÑEZ.- El otro día comentaba la pequeñez de los “maistrines” que le están estorbando a Toño en el manejo de prensa, y en ese sospechosista “apagón” nos vinieron los recuerdos de la prehistoria cuando el gobierno se desesperaba y quería parar a los opositores por la buena o por la mala. En las últimas horas se ha producido una serie de incidentes envueltos en la porquería de aquellos entonces y de nada les ha servido…..CÁLCULOS.- Cálculos conservadores, no tomando en cuenta las encuestas, sugieren que el doctor José Ramón Enríquez ganará al menos por unos siete puntos de diferencia, si no es que más, pero ese más lo esperamos de sorpresa para el domingo. Los programas sociales del Bienestar, pueden apostarlo, serán los que le levanten la mano al oftalmólogo, y por si fuera poco, Enríquez se ha comprometido con los duranguenses a utilizar su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum para ir remediando muchas de las dificultades y pobrezas que caracterizan a Durango. Sin quitarle, pero sin ponerle, llegó la transformación a Durango, que alcanzará relieves nunca vistos en nuestra entidad, precisamente gracias a la cercanía del galeno con la jefa de la nación. Entre Enríquez y Sheinbaum habrá por lo menos tres años de entendimiento que Joserra podrá cuajar sin la negativa que tienen ahora los gobiernos estatal y municipal. Ésa será la diferencia entre las dos candidaturas, las perspectivas reales de Enríquez, contra las pobrezas de Toño y hambruna de Esteban…..MAD.ERAZO.- Estos son días para la reflexión, para el análisis y el entendimiento de qué es lo que puede pasar el próximo domingo en las urnas. 1.- Toño nunca fue el candidato de Esteban, el gobernador le negó la candidatura cada vez que intentó pedírsela. Hasta le exigió que dejara libre el camino a Ali Gamboa, que ya estaba encaminada a Morena de la mano de Míster Ligas, René Bejarano. Alguien inocente creyó que con el “arreglo” con Bejarano todo estaba resuelto en el partido guinda, pero…se estrelló todo en el valeroso bloque femenil encabezado por la doctora Margarita Valdez. Hubo por ahí otro intento de Guillermo “#” Adame por meterse a la pelea, pero…lo paró en seco su jefe. Él quería a Ali al costo que fuera, pero el PAN se cerró: “Es Toño” o vamos en soliario, dijo el líder nacional Jorge Romero, y de ahí no lo movieron. En el jaloneo perdieron hasta el tiempo para hacer la coalición, por eso ahora son candidatura común que le teme, como si fuera veneno, a mostrar los escudos de los dos partidos PRI y PAN, o véanlo en los espectaculares, ni se distinguen. El jefe político del estado tragó camote, no le quedó más que ir con Toño, pero…condicionado a que él le diría quiénes conformaban su planilla y su equipo de “maistrines” a manejarle la prensa. Muchos seguidores genuinos de Toño, cuando se enteraron de que todo era organizado o (des) por Villegas, emprendieron la partida para no volver. Luego, arrancaron su campaña con miles de burócratas de todos los niveles. Absolutamente todos amenazados de que si no iban al arranque perderían un día de sueldo. O sea que, si dejan solo a Ochoa, no hubiera ido nadie, además de que esos burócratas acabaron tan encaboronados que a grito corearon por ahí, aunque bajito, que el 1 de junio votarán en contra. Y las equivocaciones no acaban: El día del debate, cuando Toño debió lucir para medio emparejar a Enríquez, salió con una verdadera batea de babas. Llevaba dos o tres alipuces entre pecho y espalda, y vaya a usted a saber qué más, pero aquello se convirtió en un escandaloso fracaso. Arrancó con palabras entrecortadas que reflejaron sus nervios y nunca acabó de acomodarse para lucir mejor ante los duranguenses. Enríquez se lo comió en eso de dirigirse a las cámaras. Luego, el gobierno de plano se descaró y mandó a todos los funcionarios y empleados de primero, segundo y tercer nivel, así como los de tropa a hacerle la campaña a Ochoa y a repartir billetes y baratijas que es un contento. Todavía lo están haciendo hoy que escribimos el presente comentario. Toda esa gente, de ninguna manera debía andar en esas tareas, por ello andan que se los lleva la tía de las muchachas y aunque repartiendo volantes, también prometiendo el voto en contra, y mire que no iban bien las cosas para el candidato prianista cuando el secretario de Finanzas, Franklin Corlay, tiró La Jacona por la ventana. Organizó la fiesta de quince años para su hija de la que se hablará muchos años, quizá lo que pretendían la muchacha y sus padres. Estimaciones serias dan a entender que se botaron entre 65 y 70 millones de pesos. Hace una semana, cuando ignorábamos todo, hasta felicitamos al funcionario por esos gustos tan de primer mundo, aunque cuestionamos que mientras no fuese dinero público, todo bien, cuando…órale, apareció el Lic Carlos Eduardo Pizarro Maa a denunciar que su despacho Integración Jurídica de México, S.C., fue el que sacó a Durango del semáforo rojo fiscal hace dos años, por cuya acción convinieron un pago del 25% del primer préstamo de aproximadamente 1,450 mllones de pesos, más de 300 millones de pesos de comisión, pero el señor Franklin se los hizo de humo, y que por el contrario, se lo pagó a un despacho “patito” creado por él para cobrar esa lanita. Ahora, para finalizar, la gente está segura de que el gran pachangón fue pagado con nuestros impuestos.

