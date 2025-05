Hostigan a “DJ Tamales” por video viral

Lo que parecía una historia de éxito local se ha convertido en una serie de obstáculos para Daniel, mejor conocido como “DJ Tamales”, quien se volvió viral gracias a un video publicado por Contacto Hoy, donde destacamos su creativa, alegre y original forma de vender tamales en Durango.

Tras la publicación y la respuesta positiva de la ciudadanía, inspectores municipales comenzaron a hostigarlo, exigiendo que dejara de vender en el lugar donde habitualmente lo hacía, a pesar de que su punto de venta no genera molestias ni está en zona habitacional inmediata.

Daniel explica que, conforme a lo dicho por las propias autoridades, al no tener vecinos directos, no necesitaría permiso alguno, sin embargo, por respeto y compromiso, acudió personalmente con los vecinos más cercanos para preguntar si les molestaba su presencia, logrando que todos le firmaran de conformidad.

Aun así, las visitas de inspectores no han cesado.

“He ido al ayuntamiento 15 veces para pedir permiso y no me dan respuesta”, señala Daniel, quien también ha dejado claro que no tiene inconveniente en pagar sus impuestos y permisos, pero lo que le duele es que antes del video, nadie lo molestaba, incluso algunas autoridades compraban sus tamales. Después de hacerse viral, todo se volvió una persecución.

Ante esta situación, ha tomado la difícil decisión de moverse por diferentes colonias, vendiendo en puntos alternos, aunque reconoce que es desgastante tener que huir por simplemente trabajar honradamente.

Desde Contacto Hoy hacemos un llamado a las autoridades a fomentar y no obstaculizar el emprendimiento. Lo que Daniel ha hecho es conectar con la comunidad de manera positiva, y lo menos que merece es ser perseguido por hacerlo bien.