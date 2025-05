+ En política, todo lo que parece, es, sin duda

+ Abandonaron líderes partidarios a Toño

+ Prefirieron ir a hacer bola a otros municipios

+ Una de dos: están perdidos o hay “chanchullo”

“Me hago responsable de lo que escribo, no de lo que entiendas…”

No hay casualidades en política, lo que hay son causalidades, por eso todo lo que parece, es. Y aunque entregamos nuestro comentario de ayer a pedir el voto, hoy tenemos que revisar lo ocurrido precisamente anoche…..ALTO.- Nadie, mientras no pase la votación, se puede decir ganador del proceso. Es necesario conocer la voluntad del pueblo en las urnas para poder festinar algo, antes no, por mucho voto duro que pudieran tener unos y otros…..SOLEDAD.- El multitudinario cierre de campaña de Toño Ochoa estuvo desairado no solo por prianistas, sino por los mismos líderes nacionales que…aunque parezca extraño, brillaron por su ausencia. Uno, Jorge Romero, se fue a Veracruz, Alito a Gómez y Lerdo, Daniela Soto también a La Laguna, y Mario Salazar a Guadalupe Victoria, es decir, prefirieron impulsar a otros suspirantes antes que al capitalino. Aparte, la burocracia ya no salió a respaldar al aspirante prianista, por eso la gran concentración apenas llegó a unas 8 mil personas, o diez mil si gustan, pero todos acarreados, ahí están las gráficas de los autobuses. Nadie por su voluntad y eso es definitivo en un proceso electoral tan competido como el presente. Los únicos líderes que acompañaron, y de lejecitos, a Ochoa fueron Rubén Moreira, el cuestionadísimo segundo saqueador de la familia en Coahuila, y Arturo “Guadaña” Yáñez, pero quién sabe por qué Toño no los subió al templete, de cualquier manera no había ganado mucho. La primera lectura del abandono a Toño, sin embargo, nos habla también de una clara demostración de que el “chanchullo” ya está planchado desde el Instituto Nacional Electoral o no sabemos desde dónde…..ÉPALE.- Alejandro “Vandalito” Moreno, el líder nacional del PRI, prefirió ir a Gómez y Lerdo a dar el último empujón a Raúl Meraz, quien se quejó siempre del abandono de sus partidos, y de ninguna manera es casualidad que los pronósticos confiables advierten de un triunfo de 2 por 1 para Betzabé Martínez; y en Lerdo, Flora Leal no tendrá un día de campo, dado que las estimaciones reales de los cuartos de campaña anticipan un virtual “empate técnico” entre ella y la prianista Susana Torrecillas, esposa del actual alcalde Homero Martínez. No es cierto eso de que “ya ganamos…”, para festejar, primero debe terminar la elección…..CALMA.- Nuestra posición imparcial tiene que seguir siendo imparcial, por encima de las una y mil porquerías que se están registrando en el municipio de la capital y en municipios del interior. Esto se ha convertido en un verdadero atascadero del que quién sabe cómo habremos de salir. Ojalá y que se preserve el respeto a la libre decisión del pueblo, de lo contrario, habremos dado un gran salto hacia el pasado, lo peor que nos pudiera ocurrir. Sin duda…

