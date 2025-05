 Chicotito

+ Anuncios gratis a quien ofrezca descuentos

+ Sobre todo votantes a los que hayan sufragado

+ Durango, blindado por fuerzas federales

+ Tendremos seguridad absoluta en la entidad

“Dios me creó así, cualquier queja o reclamo, hablen con él…”

Chrome

Son algunos los negocios que ofrecerán importantes descuentos y hasta bebidas gratis a los que demuestren haber salido a votar y, en nuestro caso, ofrecemos anuncios gratis a quienes propongan mayores descuentos….. VOTOS.- Lo importante es que salgamos todos a sufragar, a ejercer nuestro derecho a elegir a nuestras autoridades. No salir con la comodina frase de que: “No, para qué voto si siempre hacen lo que les dicta su conciencia con mi santa voluntad…”, pero las cosas no están para ese escenario. La presencia de cuantiosa polícia y contingentes militares, marinos y guardia nacional habrán de imponerse para tener un proceso en paz, tranquilo y confiable….. ORDEN.- La llegada anoche de la Guardia Nacional a nuestra capital se hizo con el despliegue que obligaba la circunstancia política estatal. La paz y tranquilidad están garantizados, y si alguien se sale de ese orden, se las verá negras….. ANUNCIOS.- Repetimos, nuestra aportación a la elección será esa: Anuncios gratis a los negocios que ofrezcan mejores descuentos, para lo que les pedimos se reporten in box o por nuestras redes sociales. En todas tenemos formas de que ustedes se puedan comunicar, o en nuestro teléfono 618 128 07 17 en horas de oficina….. RAPIDEZ.- La celeridad del caso nos obliga a precisar que publicaremos los anuncios que vengan ya diseñados, porque diseñarlos nos quitara tiempo precioso que podemos dedicarlo a otros menesteres, y responsabilizamos a nuestros anunciantes del producto, precios o tiempos que se promueva. Nuestro propósito tiene como única intención llevar más votantes a las casillas, pero el cumplimiento de las ofertas o precios ya será responsabilidad del negocio….. HISTORIA.- La historia nos narra con absoluta precisión que en las elecciones intermedias, como la que tendremos este domingo, los electores se ausentan, prefieren irse de pic nic o de día de campo, que se puede hacer, pero después de votar. Las casillas se abrirán a las 8:00 horas y se cerrarán a las 18:00 horas, seis de la tarde, si no hay más votantes en la fila. Habrá tiempo para hacer las dos cosas, pero lo preferible para todos es la diversión después de cumplir con la obligación cívica que tenemos todos los duranguenses….. ESPACIO.- La oferta, está planteada para todo tipo de negocios de toda la entidad, particularmente aquellos que se relacionen con alimentos y bebidas, no precisamente alcoholicas, porque las amargosas estarán guardadas por el tiempo pertinente en todo el estado….. CHACALAZOS.- La seguridad, ratifica la Guardia Nacional, estará vigente en toda la entidad, de modo que los “aguajes” del interior del estado deberán mantener cerrados sus negocios, porque de lo contrario, si se les sorprende vendiendo bebidas espirituosas pueden ser acusados de interferencia electoral, y eso caería en el ámbito de la justicia federal….. COCHINOS.- No está por demás sugerir que, agarren todo lo que les lleven, gallinas, puercos, cochinos, marranos y hasta cerdos, pero a la hora de votar, que sea en conciencia y que sea el mejor. Tiene que ganar quien diga el pueblo en su voto, y no los que intenten vendernos los verdes o los colorados. Aquí, las campañas ya terminaron, lo demás está entre los votantes y el escrupuloso manejo de los sufragios, y para eso están aquí por lo menos 2,500 elementos de la Guardia Nacional. Muchos otros de la X Zona Militar y no se diga Marinos que vienen exclusivamente a seguir de cerca el proceso y a evitar cualquier mala intención….. LEYES.- Sobre la elección judicial, carecemos de datos en lo absoluto para opinar. Se trata de un ejercicio mucho muy cuestionado que no podemos analizar. Si usted ha de acudir a votar, aprobado, y si no, también.

Saludos