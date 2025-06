 Chicotito

+ Acusación directa contra Gerardo Bonilla

+ Torció la ley para favorecer a un hermano

+ Acusa su ex cuñada de amañar un divorcio

+ Bonilla es candidato a repetir en el cargo

Nunca hemos tenido impartidores de justicia honestos, si dijéramos que el 100% están cortados por la misma tijera del señor Don Dinero, tal vez exageramos, pero para no fallarle, casi todos son igual de chuecos, y todavía les pagan…..ABSURDO.- Nos consta de que algún juez, para no acusar al bolo, tomó cochupo de las dos partes y falló hacia el que le puso más peso a la balanza. Y así es una larga historia de vergüenzas que hace mucho debieron desterrarse…..SEÑALAMIENTO.- El caso de la señora Daphnia Velázquez, sin embargo, nos confirma que las transas, los enjuagues y las maromas en la impartición de justicia siguen como en sus mejores tiempos. Acusa nada más y nada menos que al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gerardo Bonilla Saucedo, de torcer el camino de la legalidad para favorecer a su hermano, acusado de violencia vicaria y violencia familiar. Dice que estuvo casada durante quince años con un hermano de Gerardo, quince años que fueron un tormento, por lo que ella decidió ponerle fin y pedir el divorcio de la manera más pacífica posible. Acudió ante el Juzgado Primero de lo Familiar. No hubo orden en el proceso, puesto que no hubo etapa de reconciliación, se interrumpió de forma irregular le avisan que se concede el divorcio, pero sin derecho a nada. Los dos hijos los ponen sin tutela, no se le exige un peso para su manutención y no hay acuerdos de visitas o fecha para verlos como debía ocurrir. La señora Velázquez ofreció esta mañana rueda de prensa en la que explicó el detalle de la forma como se está impartiendo justicia. Nadie se lo va a explicar, pero supone que el señor Gerardo Bonilla está decidiendo todo para que su violentador hermano siga haciendo de las suyas. Estuvo acompañada de personal del Centro de Justicia para la Mujer y del Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, de manera que es una acusación seria, contundente que no tiene forma de eludirse así tan fácil….. PREMIO.- Nosotros, sin esperar a que lo acepte el Lic. Gerardo Bonilla, deducimos que él dictó el fallo a la juez correspondiente y le valió un comino dejar a sus sobrinos en el desamparo. Bonilla, el presidente del Tribunal, recordemos, es candidato precisamente a presidir el Tribunal Superior de Justicia por otro período de tiempo importante….. AUXILIO.- La señora Daphnia Velázquez pidió de urgencia la intervención del gobernador Esteban Villegas y de la fiscal Sonia Yadira de la Garza para que actúen contra la violencia que está ejerciendo el hermano de su ex pareja. Se está ejerciendo violencia vicaria en su contra y contra sus hijos. Se le está acusando directamente a él, hay elementos para confirmar que está torciendo el camino del Derecho y que debía ser detenido lo antes posible, pero como ahora todo mundo anda metido en la elección, lo más probable es que nadie la escuche y el domingo el Lic. Bonilla sea electo para otro período torciendo la bendita misión de dar a cada quien lo que en justicia le corresponde.

