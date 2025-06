México participa en proceso histórico del Poder Judicial: Batres

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, emitió su voto en la Elección Judicial de este 1 de junio, donde externó que “México participa en un proceso histórico, que va a cambiar dos siglos del Poder Judicial en el país”.

Destacó que México es el primer país en el mundo en el que el pueblo elige a su Poder Judicial, “no hay camino hacia adelante que no incluya a los pueblos, no hay camino hacia adelante que no implique tomar parte de nuestras decisiones, de nuestro destino y nuestro futuro”, dijo.

