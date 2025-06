 Chicotito

+ Terminó la elección y aquí seguimos

Terminó la elección 2025 y, como decíamos, aquí seguimos. Aquí estaremos mientras Dios Nuestro Señor nos lo permita y mientras nos sigan respaldando nuestros más de millón de seguidores en Durango, México y el mundo….. CALMA.- No se confundan, Contacto Hoynunca estuvo en la boleta. Solamente hizo lo que nos permite a todos los ciudadanos la Constitución General de la República y la Constitución del Estado de Durango…..GANAMOS.- Aportamos todo lo que estuvo en nuestras manos, seguido marcando la pauta, para sacar adelante el proceso electoral, y lo seguiremos haciendo en las elecciones que vengan, convencidos de que seguirá siendo una obligación cívica y moral de acudir a las urnas…..RESULTADOS.- Sobre los resultados, lo dijimos muchas veces, quedan en manos de la autoridad. Será el IEPC el que precise quiénes ganaron y quiénes perdieron. Nosotros, no se equivoquen, ganamos perdiendo. Esta mañana podemos presumir cinco mil seguidores más en nuestras redes solo en la última semana …..ÁNIMO.- Son precisamente ustedes, los que se molestan en leernos, los que nos impulsan a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, y como no se ha terminado el tiempo para nosotros, aquí seguiremos tratando de hacer periodismo libre, el periodismo independiente que tanto admite nuestra audiencia y que nos corresponde con su lectura. El proceso electoral terminado es uno más de los muchos que hemos tenido en suerte cubrir desde los tiempos del doctor Héctor Mayagoitia Domínguez hasta Esteban Villegas Villarreal, y siempre ayudándoles a triunfar. Ayer la elección municipal, ciertamente, polarizó a la sociedad, por desgracia de la peor manera, pero sobre eso y sobre los resultados serán el IEPC y el INE los que respondan por su trabajo. Nosotros respondemos por el nuestro. Y como no ha terminado el proceso, falta el conteo formal, no podemos hablar de nada, pero sí levantar la mano para decir a nuestro más de millón de seguidores que aquí seguimos, que aquí seguiremos y que mantendremos nuestra independencia que hemos cuajado en los últimos tres años. No es fácil, porque somos el primer medio en retirarnos del mangoneo y humillación con que trata esta administración a los medios, pero aquí nos mantendremos todavía por un buen tiempo. Cuánto, no sabemos, pero el que sea preciso…..GRANDEZA.- Una verdadera lástima que la elección se haya interpuesto en el partidazo Cruz Azul-Whitecaps, que ganó la Máquina por aplastante 5-0 para alcanzar el título de Campeones de Concacaf. La moneda adversa para América que, lo metieron a un tobogán de desgracias que parece no tener fin, que no ganó Liga, Tetra, Concacaf ni Mundial de Clubes. La moraleja: sin árbitros a modo América no puede ganar ni jugando contra el San Pancho…..HUEVA.- Igual que los candidatos, nos cansó la elección, y eso que son 60 días, por lo que, con el permiso de la audiencia nos retiramos un poco, sin irnos del todo, para recorrer algunas partes del mundo que nos esperan, pero sin despegar el ojo de lo que acá suceda.

