A favor de la mujer, mayoría de iniciativas en Congreso

Una gran parte de las iniciativas de ley que se han presentado en esta Legislatura son a favor de la mujer, señaló la diputada Gaby Vázquez Chacón, al indicar que también es necesario que se trabaje en comisiones con estas iniciativas, para que se conviertan en leyes.

Al referirse al trabajo que se ha realizado hasta el momento en el Congreso del Estado, en relación con la violencia contra las mujeres, la legisladora puntualizó que “me atrevería a decir que la mayoría, o gran parte de las iniciativas presentadas por parte de las distintas fuerzas políticas han sido a favor de la mujer”.

Agregó que una vez que se recibieron estas iniciativas, falta que se reúnan las comisiones para dictaminarlas, para que se conviertan en leyes y que las y los diputados puedan vigilar que se cumplan.

“Hay muchas iniciativas, creo que esta Legislatura sí le ha apostado al tema de la mujer en muchos aspectos”, insistió, para señalar la importancia de hablar de un primer círculo al que todas las personas pertenecen que es la familia, para avanzar con las niñas y educar a los niños.

“En esta parte debemos saber cómo cuidarnos de los distintos tipos de violencia, pues hay muchos, no solamente la económica o psicológica”, insistió la diputada, para referirse al tema de los recursos para atender este tema, al reconocer que aunque no son suficientes, es un tema que no debe impedir continuar con el trabajo en este renglón.

Destacó que en este renglón falta que sea más expedita la justicia, pues aunque es comprensible que cuando llega una carpeta de investigación se lleva tiempo para corroborar si el delito se realizó y atender esta parte de la justicia, se requiere que haya una mayor agilidad, para insistir en que se puede decir que no hay dinero, pero no es justificación para no continuar con el trabajo en cuanto a los casos de violencia contra las mujeres.