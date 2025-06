Niño de 6 años fue encontrado solo buscando a sus padres; ellos no se habían dado cuenta.

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Policías municipales pusieron a salvo a un niño de 6 años de edad que fue detectado de madrugada en la ciudad de Santiago Papasquiaro, desesperado, buscando a sus padres desde hacía varias horas.

Los oficiales le brindaron resguardo, pues lo acompañaron a su casa y los adultos, en efecto, no estaban; estos, no aparecieron sino hasta la mañana siguiente.

Se trata de un infante de iniciales J. M. V., de 6 años de edad, quien según lo descrito a las autoridades, comenzó a buscar a sus padres a las 16:00 horas del miércoles, dado que no los encontró en su casa.

De esa forma, el niño salió en su bicicleta a buscarlos. Los policías lo detectaron ya durante la madrugada de este jueves y lo pusieron a salvo; luego, comenzaron también a buscar a los progenitores.

Sin embargo, estos no volvieron a casa en toda la noche y no fue sino hasta las 09:00 horas que se les localizó; ellos ni siquiera buscaban a su hijo, por lo que no les fue devuelto hasta que el DIF resuelva las consecuencias de esta situación.

No se descarta un proceso legal en contra de ambos por el delito de omisión de cuidados.