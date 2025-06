Pide diputado que reclamos por elección sean en tribunales

Ante señalamientos que se han hecho con respecto a los resultados de las elecciones que se realizaron el pasado 1 de junio, el diputado Ernesto Alanís pidió que tales reclamos se presenten dentro del marco de los tribunales, sin que se busque generar desconfianza en los ciudadanos hacia los resultados.

El legislador y coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, puntualizó que en el casos de los recursos de impugnación que hasta este momento ha presentado este partido en el caso de los resultados que se tuvieron en algunos municipios, existen fundamentos.

Puntualizó que en los casos donde se formalizó la inconformidad por la forma como se realizaron los comicios, se tiene fundamento ya que hubo una operación de programas sociales de manera contundente, “se conoce, se sabe y bueno, si desde el PRI se hubiera hecho lo que pasó que desde una delegación se hacía operación política, o como en algunos municipios, donde ahora ya la gente se atreve a denunciar, a señalar que les dijeron que si no votaban no se incorporarían a los esquemas de los programas”.

Ante tal circunstancia, el legislador propuso que estos reclamos se presenten en el marco de los tribunales, para darles sustento y que no se busque de esta forma crear rechazo ciudadano.

Con respecto a las acusaciones que presentó el hijo del ex presidente de la República, puntualizó que “es lamentable viniendo de este personaje, Andy, porque ahora sí que el Estado mexicano lo tienen ellos y lo operan ellos, a través de un partido que está construido para eso”, dijo, al recordar que pese a que visitaron Durango senadores, ex gobernadores y personajes de Morena, que se operó una campaña de Estado con programas federales, los resultados no fueron los que esperaban y ahora buscan justificarse.