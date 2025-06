Necesario sistema de cuidados para adultos mayores

Es necesario que exista un sistema de cuidados para los adultos mayores, con personas que tengan un ingreso mínimo, buena salud y capacitación para realizar este trabajo, dijo la psiquiatra Martha Palencia, al reconocer la importancia de los cuidados que brindan.

Añadió que se trata de una labor que requiere capacitación para que se puedan detectar problemas de salud mental en adultos mayores, además de otros aspectos que le den una mayor competitividad a las y los cuidadores.

Recordó especialista dijo que la vejez “debe ser la última fiesta de la vida, de esparcimiento, de mucha felicidad y tranquilidad para los adultos mayores, después de dar una vida de trabajo a sus hijos y a la sociedad”.

Consideró necesario que se busque la forma de garantizar una tercera edad calmada, bonita, donde no se les imponga nada a las personas mayores, “se les impone levantarse a bañarse, hacer tal cosa, comer esto o aquello, cuando es un espacio de la vida donde la persona se vuelve más lenta, pero no es tonta”.

La especialista en salud mental, recordó que la vejez es un espacio de la vida donde la persona se vuelve más lenta, no más tonta, donde no se les debe hablar en diminutivo ni tratarlos como si fueran retrasaditos mentales, “son más lentos pero no tontos”, insistió.

En este aspecto, consideró necesario que como sociedad, los duranguenses busquen que exista un sistema de cuidados, donde las personas responsables de atender a los adultos mayores, tengan una buena salud, ingresos con los que algo se les retribuya, porque realmente son ángeles en la tierra”, señaló finalmente.